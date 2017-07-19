Королевская семья прибыла в Берлин: прекрасная Кейт и чуть уставшие детки

 

Фото: Reuters/AP/Scanpix

По завершении своего официального двухдневного визита в Польшу принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми сегодня утром вылетели из Варшавы в Берлин, где они пробудут до 21 июля.

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В берлинском аэропорту королевскую семью встречала канцлер Германии Ангела Меркель.

С трапа самолета почетные гости сошли в нарядах в одной цветовой гамме - это были все оттенки небесного:

принц Уильям был одет в темно-синий костюм, герцогиня Кэтрин предпочла яркий и насыщенный оттенок синего, а для Джорджа и Шарлотты подобрали варианты с акцентом на нежно-голубой.

Кейт Миддлтон выбрала тонкое пальто на трех пуговицах с подчеркнутой талией и немного расклешенной юбкой, а также платье-футляр длины миди в тон - все от британского бренда Catherine Walker, который в свое время очень любила принцесса Диана.

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Стоит отметить, что, видимо, из-за раннего вылета обычно активный принц

Джордж выглядел несколько сонным и уставшим, а принцесса Шарлотта, хоть и была, казалось, заинтересована происходящим, но почти не улыбалась.

Но это говорит лишь о том, что королевские детки ничем не отличаются от всех остальных малышей.

Герцогиня Кембриджская же в наряде цвета «берлинской лазури» выглядела просто восхитительно! Смотрите сами...

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми прилетели в Берлин

Фото: Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми прилетели в Берлин0

Видео:

Гардероб Кейт Миддлтон во время визита в Польшу

Фото: Гардероб Кейт Миддлтон во время визита в Польшу0

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми прибыли в Польшу

Фото: Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми прибыли в Польшу0

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