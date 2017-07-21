Скандалы в прошлом? Кейт и Уильям не могут отвести друг от друга влюбленных глаз

В прессе то и дело появляются слухи о том, что в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон не все гладко: то она взглянет на него не так, то его заметят в компании таинственной незнакомки. Однако последние кадры говорят о том, что все проблемы позади: вы только посмотрите, как нежно супруги смотрят друг на друга!
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На днях Кейт и Уильям завершили свою пятидневную поездку по Польше и Германии.
Они успели побывать на немецком рынке, в одном из научно-исследовательских институтов, почтили память жертв Холокоста,
пообщались с представителями различных субкультур, приняли участие в соревновании по гребле и даже научились готовить немецкие сладости.
По окончании тура в честь монархов в одном из престижных ресторанов Берлина устроили прием.
Там Кейт и Уильям продемонстрировали семейную идиллию - они просто светились от счастья и то и дело обменивались нежными взглядами.
Журналисты не могли не заметить, с каким трепетом супруги смотрели друг на друга.
Глядя на свежие снимки, можно поверить в то, что Кейт и Уильям наконец-то преодолели кризис в браке: уж очень влюбленной и счастливой выглядела пара. А вы согласны с нами?
Фото: AP/ScanPix
Фото: Reuters/ScanPixЕще по этой теме