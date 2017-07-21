Скандалы в прошлом? Кейт и Уильям не могут отвести друг от друга влюбленных глаз

Принц Уильям и Кейт Миддлтон
 

Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: AP/ScanPix

В прессе то и дело появляются слухи о том, что в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон не все гладко: то она взглянет на него не так, то его заметят в компании таинственной незнакомки. Однако последние кадры говорят о том, что все проблемы позади: вы только посмотрите, как нежно супруги смотрят друг на друга!

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На днях Кейт и Уильям завершили свою пятидневную поездку по Польше и Германии.

Они успели побывать на немецком рынке, в одном из научно-исследовательских институтов, почтили память жертв Холокоста,

пообщались с представителями различных субкультур, приняли участие в соревновании по гребле и даже научились готовить немецкие сладости.

Кейт и Уильям в Германии

Фото: Кейт и Уильям в Германии0

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По окончании тура в честь монархов в одном из престижных ресторанов Берлина устроили прием.

Там Кейт и Уильям продемонстрировали семейную идиллию - они просто светились от счастья и то и дело обменивались нежными взглядами.

Журналисты не могли не заметить, с каким трепетом супруги смотрели друг на друга.

Глядя на свежие снимки, можно поверить в то, что Кейт и Уильям наконец-то преодолели кризис в браке: уж очень влюбленной и счастливой выглядела пара. А вы согласны с нами?

Фото: AP/ScanPix

Фото: Reuters/ScanPix

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми прилетели в Берлин

Фото: Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми прилетели в Берлин0

Гардероб Кейт Миддлтон во время визита в Польшу

Фото: Гардероб Кейт Миддлтон во время визита в Польшу0

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми прибыли в Польшу

Фото: Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми прибыли в Польшу0

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