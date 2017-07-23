За несколько часов до смерти: Уильям и Гарри рассказали о последнем звонке мамы

Наследник британского престола герцог Кембриджский Уильям и его брат принц Гарри впервые расскажут о принцессе Диане как о маме в документальном фильме, который выйдет на телеканале ITV 24 июля.
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В фильме «Диана, наша мама: ее жизнь и наследие» Уильям и Гарри, в частности, повествуют о ее последнем звонке, который состоялся за несколько часов до гибели принцессы.
Леди Ди позвонила своим сыновьям из Парижа в замок Балморал, где они находились с отцом - принцем Чарльзом и бабушкой - королевой Елизаветой.
Принц Гарри говорит, что, как и многие подростки, он не любил болтать по телефону с родителями, поэтому взял трубку с неохотой.
«Я не могу вспомнить, что я отвечал ей, но
всю свою дальнейшую жизнь я жалел о том, каким коротким был этот разговор. Если бы я знал, что он последний, я бы сказал ей все, что должен был сказать.
Оглядываясь назад, это невероятно сложно и больно осознавать», - признался Гарри.
Уильям отметил, что в момент звонка мамы он с братом и кузенами весело проводил время и хотел скорее закончить разговор, чтобы вернуться к забавам.
«Мы с Гарри спешили сказать «До свидания». Этот телефонный звонок впечатался в память», - отметил герцог.
Разговор о погибшей матери он назвал «исцеляющим душевную боль» и подчеркнул, что запомнил ее «всегда смеющейся и полной радости».
Напомним, в ночь на 31 августа 1997 года Диана погибла в Париже в результате автокатастрофы. На момент смерти матери принцу Уильяму было 15 лет, а его брату Гарри - 12.
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В 2014 году телеканал BBC снял с эфира документальный фильм о принцессе Диане из-за вмешательства юристов принца Чарльза и его супруги Камиллы.Еще по этой теме