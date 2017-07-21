Это даже не огонь, а пожар! Фото звезды «Интернов» всколыхнуло Сеть

Популярная российская актриса театра и кино Светлана Пермякова на днях поделилась на своей страничке в Instagram очень неожиданным снимком. На фото всем известная Любовь Михайловна из популярного сериала «Интерны» запечатлена в полупрозрачном черном пеньюаре, накинутом на сексуальную комбинацию, черных колготках и туфлях на высоченном каблуке.

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Откровенно пикантный снимок 45-летняя актриса подписала так: «Новая роль. Новый образ. Спектакль «Очаровательные рогоносцы». Как вам?)».

Реакция последовала незамедлительно. «Светуля огонь», «Света, я в шоке», «Не узнать», «Шикарно выглядишь, Светочка!», «Ах какая женщина!»,

«Секси...», «Опасно)))) такая личность и в таком обличье - это серьезно!!!», «Вааауу! Это даже не огонь, это пожааар!!!»,

«Воды! Светлана, мне раньше некагда было, а теперь я вас обожаю!», «Светлана, образ неожиданный, но крутой. Вы выглядите отлично, так держать!..» (орфография и пунктуация авторов сохранены. - Прим. ред.) — пишут в комментариях восторженные поклонники Пермяковой.

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Instagram:

Новая роль. Новый образ. Спектакль "Очаровательные рогоносцы". Как вам?) A post shared by Svetlana Permyakova (@s_permyakova) on Jul 21, 2017 at 5:48am PDT

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