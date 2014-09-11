Австралийка с натуральным 11-м размером груди рассказала, как страдает

Многие женщины жалуются на то, что их грудь слишком маленькая. Однако 23-летняя жительница Австралии Шеридан Ларкман столкнулась с совершенно противоположной проблемой — ее бюст настолько большой, что ей сложно справляться с повседневными задачами и подбирать нижнее белье.

Пока одни копят деньги на операцию по увеличению груди, другие ищут наименее затратные способы, как ее уменьшить. К числу последних относится Шеридан Ларкман, которая живет в Австралии вместе с мужем и детьми. Девушка рассказала журналистам издания The Sun, что большой бюст стал для нее своего рода проклятьем.

По словам Шеридан, грудь начала расти, когда ей было всего 8 лет. К 10-летнему возрасту она могла похвастаться уже пятым размером.

Только вот внушительные формы никакой радости ей не приносят...

Реклама

Во-первых, ей сложно подбирать белье для своей нестандартной фигуры, а во-вторых — постоянно приходится испытывать сильные боли в шее и спине.

«Люди всегда обращают внимание на меня на улице. А мужчины и вовсе часто оставляют в мой адрес пошлые комментарии»,

— посетовала миссис Ларкман в разговоре с журналистами.

Девушка уже несколько лет надеется, что местные врачи согласятся уменьшить ей грудь по страховке. Но такая операция не входит в перечень услуг. Шеридан и ее супругу приходится экономить на всем, чтобы накопить 14 тысяч долларов на процедуру. А тем временем состояние австралийки все ухудшается и ухудшается.

«Когда я держу спину прямо, я словно в агонии. Мне приходится постоянно наклоняться, чтобы уровень боли понизился. Я все время выгляжу как горбун»,

— рассказала Шеридан Ларкман изданию.

Мама двух малышек жалуется еще и на то, что обычную одежду ей тоже проблематично подобрать. Она не хочет, чтобы на нее смотрели как на объект сексуального желания, поэтому покупает бесформенные наряды в магазинах для полных.

Instagram:

#missdiamondaustralia2016 #fashionwear #iaintnosize2 #experienceofalifetime A post shared by Sheridan Larkman (@simply_sweet_alaska_kaliese) on May 6, 2016 at 8:25pm PDT

Instagram:

#nationals #afterpageantfun #limo A post shared by Sheridan Larkman (@simply_sweet_alaska_kaliese) on Oct 24, 2015 at 2:05pm PDT

Instagram:

A post shared by Sheridan Larkman (@simply_sweet_alaska_kaliese) on Oct 29, 2014 at 6:23pm PDT

Instagram:

Husband and wife 💜💋 A post shared by Sheridan Larkman (@simply_sweet_alaska_kaliese) on Sep 11, 2014 at 2:06am PDT

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: оригинал материала и еще фото смотрите ЗДЕСЬ

Еще по этой теме