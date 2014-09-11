Австралийка с натуральным 11-м размером груди рассказала, как страдает

 

Фото: facebook.com/sherridan.gibbon

Многие женщины жалуются на то, что их грудь слишком маленькая. Однако 23-летняя жительница Австралии Шеридан Ларкман столкнулась с совершенно противоположной проблемой — ее бюст настолько большой, что ей сложно справляться с повседневными задачами и подбирать нижнее белье.

Еще по этой теме

Пока одни копят деньги на операцию по увеличению груди, другие ищут наименее затратные способы, как ее уменьшить. К числу последних относится Шеридан Ларкман, которая живет в Австралии вместе с мужем и детьми. Девушка рассказала журналистам издания The Sun, что большой бюст стал для нее своего рода проклятьем.

По словам Шеридан, грудь начала расти, когда ей было всего 8 лет. К 10-летнему возрасту она могла похвастаться уже пятым размером.

Только вот внушительные формы никакой радости ей не приносят...

Реклама

Во-первых, ей сложно подбирать белье для своей нестандартной фигуры, а во-вторых — постоянно приходится испытывать сильные боли в шее и спине.

«Люди всегда обращают внимание на меня на улице. А мужчины и вовсе часто оставляют в мой адрес пошлые комментарии»,

— посетовала миссис Ларкман в разговоре с журналистами.

Девушка уже несколько лет надеется, что местные врачи согласятся уменьшить ей грудь по страховке. Но такая операция не входит в перечень услуг. Шеридан и ее супругу приходится экономить на всем, чтобы накопить 14 тысяч долларов на процедуру. А тем временем состояние австралийки все ухудшается и ухудшается.

«Когда я держу спину прямо, я словно в агонии. Мне приходится постоянно наклоняться, чтобы уровень боли понизился. Я все время выгляжу как горбун»,

— рассказала Шеридан Ларкман изданию.

Мама двух малышек жалуется еще и на то, что обычную одежду ей тоже проблематично подобрать. Она не хочет, чтобы на нее смотрели как на объект сексуального желания, поэтому покупает бесформенные наряды в магазинах для полных.

Instagram:

#missdiamondaustralia2016 #fashionwear #iaintnosize2 #experienceofalifetime

A post shared by Sheridan Larkman (@simply_sweet_alaska_kaliese) on

Instagram:

#nationals #afterpageantfun #limo

A post shared by Sheridan Larkman (@simply_sweet_alaska_kaliese) on

Instagram:

Instagram:

Husband and wife 💜💋

A post shared by Sheridan Larkman (@simply_sweet_alaska_kaliese) on

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: оригинал материала и еще фото смотрите ЗДЕСЬ

Еще по этой теме
Государство отказалось спасать англичанку с гигантским бюстом

Государство отказалось спасать англичанку с гигантским бюстом

Жесть! Немка с 19-м размером груди превратила себя в африканку

Жесть! Немка с 19-м размером груди превратила себя в африканку

Это секси? Обладательница мега-бюста не может завязать себе шнурки

Это секси? Обладательница мега-бюста не может завязать себе шнурки


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Jelgava, 34700 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 235000 EUR
Земля
Земля, Jūrmala, 67000 EUR

reklama.vesti.lv

«Лаборатория Касперского» запустила бесплатный антивирус Hi-Tech

«Лаборатория Касперского» запустила бесплатный антивирус

ФОТО, ВИДЕО: Какие кадры из Юрмалы публикуют звезды в соцсетях Showbiz

ФОТО, ВИДЕО: Какие кадры из Юрмалы публикуют звезды в соцсетях

Рижанин съел сосиски с червями: «Я рассчитывал на компенсацию» Новости

Рижанин съел сосиски с червями: «Я рассчитывал на компенсацию»

Все обошлось: грибники надолго запомнят этот поход в лес Новости

Все обошлось: грибники надолго запомнят этот поход в лес

В Пурвциемсе построят первый Lidl. Ушаков спасет деревья Новости

В Пурвциемсе построят первый Lidl. Ушаков спасет деревья

Исповедь

В мире

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRVALDNIEKU/-C ...
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRVALDNIEKU/-C ...
BŪVDARBU VADĪTĀJA PALĪGU
BŪVDARBU VADĪTĀJA PALĪGU
http://alkoutlet.lv

Темы

 