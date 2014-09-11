Австралийка с натуральным 11-м размером груди рассказала, как страдает

Многие женщины жалуются на то, что их грудь слишком маленькая. Однако 23-летняя жительница Австралии Шеридан Ларкман столкнулась с совершенно противоположной проблемой — ее бюст настолько большой, что ей сложно справляться с повседневными задачами и подбирать нижнее белье.
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Пока одни копят деньги на операцию по увеличению груди, другие ищут наименее затратные способы, как ее уменьшить. К числу последних относится Шеридан Ларкман, которая живет в Австралии вместе с мужем и детьми. Девушка рассказала журналистам издания The Sun, что большой бюст стал для нее своего рода проклятьем.
По словам Шеридан, грудь начала расти, когда ей было всего 8 лет. К 10-летнему возрасту она могла похвастаться уже пятым размером.
Только вот внушительные формы никакой радости ей не приносят...
Во-первых, ей сложно подбирать белье для своей нестандартной фигуры, а во-вторых — постоянно приходится испытывать сильные боли в шее и спине.
«Люди всегда обращают внимание на меня на улице. А мужчины и вовсе часто оставляют в мой адрес пошлые комментарии»,
— посетовала миссис Ларкман в разговоре с журналистами.
Девушка уже несколько лет надеется, что местные врачи согласятся уменьшить ей грудь по страховке. Но такая операция не входит в перечень услуг. Шеридан и ее супругу приходится экономить на всем, чтобы накопить 14 тысяч долларов на процедуру. А тем временем состояние австралийки все ухудшается и ухудшается.
«Когда я держу спину прямо, я словно в агонии. Мне приходится постоянно наклоняться, чтобы уровень боли понизился. Я все время выгляжу как горбун»,
— рассказала Шеридан Ларкман изданию.
Мама двух малышек жалуется еще и на то, что обычную одежду ей тоже проблематично подобрать. Она не хочет, чтобы на нее смотрели как на объект сексуального желания, поэтому покупает бесформенные наряды в магазинах для полных.
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