Просвечивающие трусы Дмитрия Медведева стали хитом Интернета

🔥Премьер-министр Дмитрий Медведев 24 июля приехал в Краснодар, чтобы провести пленарное заседание на форуме «Городская среда». 🔥Во время визита глава правительства вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и мэром города Евгением Первышовым прогулялся по улицам кубанской столицы. 🔥Медведев посетил сквер Дружбы народов и пообщался с горожанами. Фото Игоря Глазко, «Кубань 24» Больше фото — по активной ссылке в шапке профиля👆🏻 #kuban24 #кубань24 #краснодар

