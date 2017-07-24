Просвечивающие трусы Дмитрия Медведева стали хитом Интернета

Дмитрий Медведев
 

Дмитрий Медведев. Фото: Alexei Nikolsky/TASS

Пользователи Сети бурно обсуждают попавшее в кадр нижнее белье премьер-министра России.

Российский премьер Дмитрий Медведев снова стал объектом бурных обсуждений пользователей Сети.

На этот раз автор крылатой фразы: «Денег нет, но вы держитесь!» - привлек внимание к своей персоне из-за нижнего белья.

В начале недели глава Кабинета министров России посетил Краснодар, где помимо официальных мероприятий побывал на экскурсии. Краснодарский телеканал «Кубань 24» опубликовал в своих Twitter и Instagram подборку снимков Медведева в окружении губернатора Кубани и мэра Краснодара. При этом блогеры разглядели в кадре (третьем по счету. - Прим. ред.) нижнее белье Дмитрия Медведева, просвечивающее под тонкой белой рубашкой, а именно - трусы от именитого бренда Calvin Klein.

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Смотрите всю подборку фото (кликайте на стрелочку справа):

🔥Премьер-министр Дмитрий Медведев 24 июля приехал в Краснодар, чтобы провести пленарное заседание на форуме «Городская среда». 🔥Во время визита глава правительства вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и мэром города Евгением Первышовым прогулялся по улицам кубанской столицы. 🔥Медведев посетил сквер Дружбы народов и пообщался с горожанами. Фото Игоря Глазко, «Кубань 24» Больше фото — по активной ссылке в шапке профиля👆🏻 #kuban24 #кубань24 #краснодар

A post shared by «Кубань 24», Краснодар (@kuban24tv) on

Эти фотографии появились еще 24 июля, однако пользователи обратили внимание на них лишь вчера, после чего запись в Twitter была удалена, однако успела широко разойтись по просторам Интернета.

В итоге трусы российского премьера стали объектом бурного обсуждения, которое подхватили не только пользователи Twitter, но и новостные ресурсы.

«Санкционка! Снять немедленно и раздавить трактором!» - комментируют снимок фолловеры, обвиняя Медведева в двойственном отношении к санкциям и программе импортозамещения.

При этом кто-то одобрил выбор премьер-министра России, а некоторые поиронизировали над выбором темы для обсуждения.

Из Twitter:

Из Twitter:

Из Twitter:

Из Twitter:

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