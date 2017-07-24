Просвечивающие трусы Дмитрия Медведева стали хитом Интернета

Пользователи Сети бурно обсуждают попавшее в кадр нижнее белье премьер-министра России.

Российский премьер Дмитрий Медведев снова стал объектом бурных обсуждений пользователей Сети.

На этот раз автор крылатой фразы: «Денег нет, но вы держитесь!» - привлек внимание к своей персоне из-за нижнего белья.

В начале недели глава Кабинета министров России посетил Краснодар, где помимо официальных мероприятий побывал на экскурсии. Краснодарский телеканал «Кубань 24» опубликовал в своих Twitter и Instagram подборку снимков Медведева в окружении губернатора Кубани и мэра Краснодара. При этом блогеры разглядели в кадре (третьем по счету. - Прим. ред.) нижнее белье Дмитрия Медведева, просвечивающее под тонкой белой рубашкой, а именно - трусы от именитого бренда Calvin Klein.

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Смотрите всю подборку фото (кликайте на стрелочку справа):

Эти фотографии появились еще 24 июля, однако пользователи обратили внимание на них лишь вчера, после чего запись в Twitter была удалена, однако успела широко разойтись по просторам Интернета.

В итоге трусы российского премьера стали объектом бурного обсуждения, которое подхватили не только пользователи Twitter, но и новостные ресурсы.

«Санкционка! Снять немедленно и раздавить трактором!» - комментируют снимок фолловеры, обвиняя Медведева в двойственном отношении к санкциям и программе импортозамещения.

При этом кто-то одобрил выбор премьер-министра России, а некоторые поиронизировали над выбором темы для обсуждения.

Из Twitter:

Трусы на вырост у Гаврилы,

Пока Гаврила не дорос. pic.twitter.com/IOY1nMUqh0— Гаврилиада (@Gavriliada) 27 июля 2017 г.

Из Twitter:

Он вам не Calvin Klein! pic.twitter.com/zdLXHmUHpI— Илья Варламов (@varlamov) 27 июля 2017 г.

Из Twitter:

Из Twitter:

Нам море по колено, критика побоку, а трусы по грудь pic.twitter.com/IVbQVXuwh0— Экономика РФ (@PutinsEconomy) 27 июля 2017 г.

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