Ах, Хайди! Супермодель на отдыхе с любимым еще краше, чем на подиуме

Хайди Клум
 

Хайди Клум. Фото: Reuters/ScanPix

Немецкая супермодель Хайди Клум отправилась в любимый всеми мировыми знаменитостями французский Сен-Тропе, чтобы посетить благотворительное мероприятие, организованное звездой Голливуда Леонардо Ди Каприо. При этом 44-летняя красавица решила совместить полезное с приятным. И вот как раз «за этим приятным» ее и застали вездесущие папарацци.

Прославленная модель и многодетная мама Хайди Клум со своим возлюбленным Вито Шнабелем, который на 13 лет ее моложе, были замечены на Лазурном берегу Франции.

Хайди, выпускающая собственную линию купальников, была одета в ярко-красное бикини из своей коллекции,

которое позволяло во всех подробностях рассмотреть ее прекрасную подтянутую фигуру. Вместе со своим спутником звезда подиумов развлекалась на роскошной яхте, плескалась в воде и выглядела абсолютно счастливой. Посмотрите на эту красоту и идиллию!.

Хайди Клум с возлюбленным в Сен-Тропе

Фото: Хайди Клум с возлюбленным в Сен-Тропе0

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