Вау! Откровенное селфи внучатого племянника Елизаветы II произвело фурор

У большинства членов британской королевской семьи нет личных страниц в соцсетях — редкие и очень сдержанные снимки публикуют в официальных аккаунтах их представители. Однако 18-летний внучатый племянник Елизаветы II не боится показать лишнее в Instagram: на днях Артур Чатто разместил свое полуобнаженное селфи и похвастался накачанной фигурой.

Члены монарших семей Европы привыкли к тому, что каждый их шаг обсуждается в СМИ. Именно поэтому они стараются лишний раз не привлекать к себе внимание прессы. Впрочем, 18-летний Артур Чатто, который приходится королеве Великобритании внучатым племянником (Артур — внук принцессы Маргарет, родной сестры Елизаветы II. — Прим. ред.), не стесняется публиковать весьма смелые кадры в Instagram.

На днях молодой человек, занимающий 23-е место в линии престолонаследия Великобритании, разместил в соцсети довольно горячий кадр.

Артур сделал селфи в одном лишь нижнем белье и продемонстрировал свою прекрасную физическую форму.

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На свежий пост юноши обратили внимание журналисты издания The Daily Mail, после чего у мускулистого парня появилось множество новых поклонниц.

О личной жизни Артура известно немного. Этим летом он окончил престижный Итонский колледж, который в свое время посещали принц Уильям и принц Гарри.

В детстве Артур был пажом Елизаветы II и часто посещал официальные приемы, а теперь он вырос и стал настоящим красавцем. Молодой человек собирается пройти военную службу. Он ведет активный образ жизни, а помимо всего прочего еще и умеет играть на волынке. К тому же, судя по фото, Артур Чатто мог бы сделать прекрасную модельную карьеру. Вы согласны?

Instagram:

#Chatnoleg A post shared by Arthur Chatto (@arnchatto) on Jul 27, 2017 at 7:00am PDT

Instagram:

Angering the neighbours A post shared by Arthur Chatto (@arnchatto) on Apr 12, 2017 at 9:42am PDT

Instagram:

Blonde and Baldy A post shared by Arthur Chatto (@arnchatto) on Feb 18, 2017 at 6:29am PST

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Arctic Diving A post shared by Arthur Chatto (@arnchatto) on Aug 28, 2016 at 4:50am PDT

Instagram:

Trekking the South Downs Way A post shared by Arthur Chatto (@arnchatto) on Sep 17, 2015 at 8:23am PDT

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