Вау! Откровенное селфи внучатого племянника Елизаветы II произвело фурор

У большинства членов британской королевской семьи нет личных страниц в соцсетях — редкие и очень сдержанные снимки публикуют в официальных аккаунтах их представители. Однако 18-летний внучатый племянник Елизаветы II не боится показать лишнее в Instagram: на днях Артур Чатто разместил свое полуобнаженное селфи и похвастался накачанной фигурой.
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Члены монарших семей Европы привыкли к тому, что каждый их шаг обсуждается в СМИ. Именно поэтому они стараются лишний раз не привлекать к себе внимание прессы. Впрочем, 18-летний Артур Чатто, который приходится королеве Великобритании внучатым племянником (Артур — внук принцессы Маргарет, родной сестры Елизаветы II. — Прим. ред.), не стесняется публиковать весьма смелые кадры в Instagram.
На днях молодой человек, занимающий 23-е место в линии престолонаследия Великобритании, разместил в соцсети довольно горячий кадр.
Артур сделал селфи в одном лишь нижнем белье и продемонстрировал свою прекрасную физическую форму.
На свежий пост юноши обратили внимание журналисты издания The Daily Mail, после чего у мускулистого парня появилось множество новых поклонниц.
О личной жизни Артура известно немного. Этим летом он окончил престижный Итонский колледж, который в свое время посещали принц Уильям и принц Гарри.
В детстве Артур был пажом Елизаветы II и часто посещал официальные приемы, а теперь он вырос и стал настоящим красавцем. Молодой человек собирается пройти военную службу. Он ведет активный образ жизни, а помимо всего прочего еще и умеет играть на волынке. К тому же, судя по фото, Артур Чатто мог бы сделать прекрасную модельную карьеру. Вы согласны?
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