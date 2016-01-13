Простые будни молодой жены внука Пугачевой

Имя Алены Красновой появилось в прессе после известия о ее романе с внуком Аллы Пугачевой, Никитой Пресняковым. Это случилось в 2014-ом, когда Алена Краснова ещё была школьницей.

Пара познакомилась, что называется, по-соседски. Дачи родителей Красновой и Преснякова находятся рядом. Первые совместные снимки с Никитой появились на странице Алены в Instagram летом того же 2014 года. Личная жизнь Алены Красновой с тех пор рассматривалась в СМИ в мельчайших подробностях.

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@npresnyakov люблю тебя❤️ Самый прекрасный день💍 #ANrealwedding A post shared by Alena Krasnova (@alenaakrasnova) on Jul 27, 2017 at 10:27am PDT

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Алена говорила своим подписчикам в Instagram, что внук Примадонны покорил ее своей простотой.

Позже Алена рассказывала, что ее родители по-разному отнеслись к Никите: «Мама против — слишком взрослый, а папа — нормально».

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A post shared by Alena Krasnova (@alenaakrasnova) on Jul 9, 2017 at 9:51am PDT

Алена Краснова появилась на свет в 1997 году в женский праздник, 8 марта. В соцсетях говорят о том, что москвичка принадлежит к так называемой «золотой молодежи».

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🦄 🍦 A post shared by Alena Krasnova (@alenaakrasnova) on May 7, 2017 at 9:08am PDT

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Остановка рай, о раай💭😋 A post shared by Alena Krasnova (@alenaakrasnova) on Jan 13, 2016 at 5:51am PST

Она дочь очень состоятельных родителей. У Красновой есть две сестры. Одна из них старше Алены на 4 года, вторая младше на 13 лет. Папа её, Борис Краснов, довольно известный бизнесмен. Мать сидит дома и смотрит за детьми.

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Ой что будет 😋📸👰🏼 A post shared by Alena Krasnova (@alenaakrasnova) on Apr 21, 2017 at 8:38am PDT

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👀❤ A post shared by Alena Krasnova (@alenaakrasnova) on Jan 2, 2017 at 11:29am PST

27 июля 2017 года Алена Краснова и Никита Пресняков поженились.

После регистрации молодожены устроили пышное торжество по случаю бракосочетания и пригласили 200 гостей.

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🦋 Ph @linavanila MuaH @do_________do Style&location @diverseshop A post shared by Alena Krasnova (@alenaakrasnova) on Mar 15, 2017 at 3:08am PDT

Алена является активным пользователем соцсетей и часто выкладывает фотограии и видео в Instagram.

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❣️💭 A post shared by Alena Krasnova (@alenaakrasnova) on Feb 14, 2017 at 2:25pm PST

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🌊 A post shared by Alena Krasnova (@alenaakrasnova) on Jan 18, 2017 at 7:39am PST

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