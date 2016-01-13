Простые будни молодой жены внука Пугачевой

Имя Алены Красновой появилось в прессе после известия о ее романе с внуком Аллы Пугачевой, Никитой Пресняковым. Это случилось в 2014-ом, когда Алена Краснова ещё была школьницей.
Пара познакомилась, что называется, по-соседски. Дачи родителей Красновой и Преснякова находятся рядом. Первые совместные снимки с Никитой появились на странице Алены в Instagram летом того же 2014 года. Личная жизнь Алены Красновой с тех пор рассматривалась в СМИ в мельчайших подробностях.
Алена говорила своим подписчикам в Instagram, что внук Примадонны покорил ее своей простотой.
Позже Алена рассказывала, что ее родители по-разному отнеслись к Никите: «Мама против — слишком взрослый, а папа — нормально».
Алена Краснова появилась на свет в 1997 году в женский праздник, 8 марта. В соцсетях говорят о том, что москвичка принадлежит к так называемой «золотой молодежи».
Она дочь очень состоятельных родителей. У Красновой есть две сестры. Одна из них старше Алены на 4 года, вторая младше на 13 лет. Папа её, Борис Краснов, довольно известный бизнесмен. Мать сидит дома и смотрит за детьми.
27 июля 2017 года Алена Краснова и Никита Пресняков поженились.
После регистрации молодожены устроили пышное торжество по случаю бракосочетания и пригласили 200 гостей.
Алена является активным пользователем соцсетей и часто выкладывает фотограии и видео в Instagram.
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