СМИ поздравили мэра Даугавпилса со свадьбой. Элксниньш отрицает, что женился

Андрей Элксниньш
 

Андрей Элксниньш. Фото: Ieva Čīka / LETA

Накануне минувших выходных даугавпилсские СМИ сообщили о предстоящей, второй свадьбе мэра города Андрея Элксниньша. И поздравили главу города и его спутницу жизни Екатерину Володарскую с предстоящим торжеством. Но, Элксниньш ответил в соцсетях, что он не планировал в выходные связать себя законными узами брака.

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"Хочу поблагодарить редакцию "Даутком" за то море позитива, которое они мне подарили сегодня! Мы получили сотни искрених поздравлений с днем свадьбы, сотни добрых пожеланий, напутствий, теплых слов и милых открыток.

Это очень и очень приятно. Но есть нюанс 😄Новость grani.lv, как и обычно впрочем, оказалась за "гранью" правды. Важное событие в моей и Катиной жизни произойдет, но в другое время", - написал в Facebook мэр Даугавпилса.

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моя любимая гантелька 🏋️‍♀️

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«Признаюсь, что после первого прочтения этого «шедевра» журналистики хотел подать в суд. Поток мерзкой лжи и желчи, которыми традиционно оперирует это издание, просто зашкаливает. Но потом я представил этот судебный процесс..........».

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нужно знать на чём подъезжать 🔥🔥🔥

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Для Элксниньша это будет уже второй брак.

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