СМИ поздравили мэра Даугавпилса со свадьбой. Элксниньш отрицает, что женился

Накануне минувших выходных даугавпилсские СМИ сообщили о предстоящей, второй свадьбе мэра города Андрея Элксниньша. И поздравили главу города и его спутницу жизни Екатерину Володарскую с предстоящим торжеством. Но, Элксниньш ответил в соцсетях, что он не планировал в выходные связать себя законными узами брака.
- Элксниньш: даугавпилчане — одни из самых лояльных латвийцев 20 июля 2017 г.
"Хочу поблагодарить редакцию "Даутком" за то море позитива, которое они мне подарили сегодня! Мы получили сотни искрених поздравлений с днем свадьбы, сотни добрых пожеланий, напутствий, теплых слов и милых открыток.
Это очень и очень приятно. Но есть нюанс 😄Новость grani.lv, как и обычно впрочем, оказалась за "гранью" правды. Важное событие в моей и Катиной жизни произойдет, но в другое время", - написал в Facebook мэр Даугавпилса.
«Признаюсь, что после первого прочтения этого «шедевра» журналистики хотел подать в суд. Поток мерзкой лжи и желчи, которыми традиционно оперирует это издание, просто зашкаливает. Но потом я представил этот судебный процесс..........».
Для Элксниньша это будет уже второй брак.Еще по этой теме