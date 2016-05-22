СМИ поздравили мэра Даугавпилса со свадьбой. Элксниньш отрицает, что женился

Накануне минувших выходных даугавпилсские СМИ сообщили о предстоящей, второй свадьбе мэра города Андрея Элксниньша. И поздравили главу города и его спутницу жизни Екатерину Володарскую с предстоящим торжеством. Но, Элксниньш ответил в соцсетях, что он не планировал в выходные связать себя законными узами брака.

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"Хочу поблагодарить редакцию "Даутком" за то море позитива, которое они мне подарили сегодня! Мы получили сотни искрених поздравлений с днем свадьбы, сотни добрых пожеланий, напутствий, теплых слов и милых открыток.

Это очень и очень приятно. Но есть нюанс 😄Новость grani.lv, как и обычно впрочем, оказалась за "гранью" правды. Важное событие в моей и Катиной жизни произойдет, но в другое время", - написал в Facebook мэр Даугавпилса.

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моя любимая гантелька 🏋️‍♀️ A post shared by Andrejs Elksniņš (@andrejselksnins) on Jan 21, 2017 at 7:32am PST

«Признаюсь, что после первого прочтения этого «шедевра» журналистики хотел подать в суд. Поток мерзкой лжи и желчи, которыми традиционно оперирует это издание, просто зашкаливает. Но потом я представил этот судебный процесс..........».

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нужно знать на чём подъезжать 🔥🔥🔥 A post shared by Andrejs Elksniņš (@andrejselksnins) on May 22, 2016 at 7:13am PDT

Для Элксниньша это будет уже второй брак.

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