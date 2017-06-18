Задорная южнокорейская пенсионерка прославилась в Сети

 

Фото: instagram.com/korea_grandma

Жительница Южной Кореи, которой исполнился 71 год, прославилась в социальных сетях после того, как начала публиковать развлекательные фотографии и видеозаписи, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

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Пак Макри (Park Makrye) владеет собственной закусочной в городе Йонъин и документирует забавные случаи из своей жизни. Также пенсионерка делится секретами макияжа и публикует снимки и ролики из своих путешествий по миру.

По словам женщины, после того, как она зарегистрировалась в соцсетях и начала вести себя активно, ей удалось снова приобрести вкус к жизни.

Идея зарегистрировать YouTube-канал пришла внучке пенсионерки Ким Юре (Kim Yura), отмечает Daily Mail.

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Первый ролик с Пак Макри набрал около 600 тысяч просмотров.

Также кореянка ведет страницу в соцсети Instagram, за обновлениями которой следят более 122 тысяч пользователей.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: YouTube-канал Пак Макри

Instagram:

Instagram:

Видео:

Instagram:

진자로스이스풍경히너무좋터라눈도많이싸위고유럽우럽하더니진자구경할겉만터라

A post shared by 박막례 (71세) 🇰🇷 (@korea_grandma) on

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Как ранее сообщал Русский TVNET, житель Сингапура Чуандо Тан (Chuando Tan) приобрел популярность в социальных сетях после того, как пользователи заметили, что он выглядит вдвое моложе своих лет.

ЧИТАЙ НА TVNET: Никогда не догадаетесь, сколько лет этому красавцу с совершенным телом

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