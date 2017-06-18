Задорная южнокорейская пенсионерка прославилась в Сети

Жительница Южной Кореи, которой исполнился 71 год, прославилась в социальных сетях после того, как начала публиковать развлекательные фотографии и видеозаписи, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Пак Макри (Park Makrye) владеет собственной закусочной в городе Йонъин и документирует забавные случаи из своей жизни. Также пенсионерка делится секретами макияжа и публикует снимки и ролики из своих путешествий по миру.

По словам женщины, после того, как она зарегистрировалась в соцсетях и начала вести себя активно, ей удалось снова приобрести вкус к жизни.

Идея зарегистрировать YouTube-канал пришла внучке пенсионерки Ким Юре (Kim Yura), отмечает Daily Mail.

Реклама

Первый ролик с Пак Макри набрал около 600 тысяч просмотров.

Также кореянка ведет страницу в соцсети Instagram, за обновлениями которой следят более 122 тысяч пользователей.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: YouTube-канал Пак Макри

Instagram:

마웅트캇트타면서무서워도함번도전해봤어다껼국너머젔어다상처많이났어그레도참좋은추억남기고왔어다후해없어야 A post shared by 박막례 (71세) 🇰🇷 (@korea_grandma) on Jul 28, 2017 at 11:43pm PDT

Instagram:

A post shared by 박막례 (71세) 🇰🇷 (@korea_grandma) on Jul 27, 2017 at 12:35pm PDT

Видео:

A post shared by 박막례 (71세) 🇰🇷 (@korea_grandma) on Jul 25, 2017 at 8:27am PDT

Instagram:

진자로스이스풍경히너무좋터라눈도많이싸위고유럽우럽하더니진자구경할겉만터라 A post shared by 박막례 (71세) 🇰🇷 (@korea_grandma) on Jul 27, 2017 at 6:12am PDT

Instagram:

A post shared by 박막례 (71세) 🇰🇷 (@korea_grandma) on Jul 1, 2017 at 7:34am PDT

Instagram:

내가?더셀러브리티잡지을찌겉다사진찌근순간국자도둘고주방장모자도쓰고욱겼다또참행복한순간이녀다참손녀덕분에내인생이한밖에두밖구내인생이돌고있다편들덕분이야내사진내윷투비보는편들항상건강하고사랑해요너네모두행복해야애 A post shared by 박막례 (71세) 🇰🇷 (@korea_grandma) on Jul 1, 2017 at 7:34am PDT

Instagram:

나는물이좋다무룹앞픙사람은물이좋다네그련되쿠루지수연장은물이바닫물이야짭잘헤딱내무룹약이야그려되추워야무룹살릴여다얼어죽갔네 A post shared by 박막례 (71세) 🇰🇷 (@korea_grandma) on Jun 26, 2017 at 4:43am PDT

Instagram:

A post shared by 박막례 (71세) 🇰🇷 (@korea_grandma) on Jun 25, 2017 at 5:40am PDT

Instagram:

크루지배속아내는앖은겉이없어야음요수는야채는동동떠고이름도모의는풀잎은동동뜨고배도동동뜨고뜨는구나느그들다갗치오고싶구나너무놀래야 A post shared by 박막례 (71세) 🇰🇷 (@korea_grandma) on Jun 22, 2017 at 9:52pm PDT

Instagram:

내가일보가서꼭입고심푼김못옷합번입고심퍼다성공했어다딱입고밖에나오니까꼭내가일본할머니다그레서자징거를잡고사진한방찍거봐다 A post shared by 박막례 (71세) 🇰🇷 (@korea_grandma) on Jun 17, 2017 at 10:23pm PDT

Как ранее сообщал Русский TVNET, житель Сингапура Чуандо Тан (Chuando Tan) приобрел популярность в социальных сетях после того, как пользователи заметили, что он выглядит вдвое моложе своих лет.

ЧИТАЙ НА TVNET: Никогда не догадаетесь, сколько лет этому красавцу с совершенным телом

Еще по этой теме