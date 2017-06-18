Задорная южнокорейская пенсионерка прославилась в Сети

Жительница Южной Кореи, которой исполнился 71 год, прославилась в социальных сетях после того, как начала публиковать развлекательные фотографии и видеозаписи, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
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Пак Макри (Park Makrye) владеет собственной закусочной в городе Йонъин и документирует забавные случаи из своей жизни. Также пенсионерка делится секретами макияжа и публикует снимки и ролики из своих путешествий по миру.
По словам женщины, после того, как она зарегистрировалась в соцсетях и начала вести себя активно, ей удалось снова приобрести вкус к жизни.
Идея зарегистрировать YouTube-канал пришла внучке пенсионерки Ким Юре (Kim Yura), отмечает Daily Mail.
Первый ролик с Пак Макри набрал около 600 тысяч просмотров.
Также кореянка ведет страницу в соцсети Instagram, за обновлениями которой следят более 122 тысяч пользователей.
ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: YouTube-канал Пак Макри
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Как ранее сообщал Русский TVNET, житель Сингапура Чуандо Тан (Chuando Tan) приобрел популярность в социальных сетях после того, как пользователи заметили, что он выглядит вдвое моложе своих лет.
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