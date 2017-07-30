Куколка! От 46-летней Леры Кудрявцевой в купальнике глаз не отвести

 

Фото: instagram.com/leratv

Популярная российская ведущая Лера Кудрявцева часто публикует на своей странице в Instagram снимки в купальнике. И ее можно понять: у Леры прекрасная фигура, которую можно смело демонстрировать хоть в мини, хоть в бикини. 30 июля знаменитая блондинка разместила в соцсети свежий снимок, сделанный у бассейна, во всей красе продемонстрировав подписчикам свои длинные стройные ноги.

46-летняя Лера Кудрявцева сейчас наслаждается заслуженным отдыхом.

Программа «Секрет на миллион» ушла на летние каникулы, и теперь у телеведущей есть возможность восстановиться и набраться сил, чем она, собственно, и занимается.

На днях Кудрявцева поделилась свежим кадром: Лера позировала в синем слитном купальнике у бассейна.

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Поклонникам очень понравился этот снимок. Они оставили теплые комментарии: «Хорошая фигура!»,

«Куколка!», «Нимфа», «Лерочка — милашка! Очень приятная», «Ну просто бомбочка замедленного действия. Восхищаюсь вами!», «Стройняшка».

Впрочем, многих озаботила красная наклейка на ноге телезвезды. Увидев вопросы фолловеров, Лера объяснила им в Stories, что носит тейпы, чтобы облегчить боли в спине и ногах. Кудрявцева не скрывает, что страдает из-за грыж в позвоночнике.

Instagram:

🌞💦

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