Позабавили! Утяшева и Воля померялись стройностью и красотой ног

Не так давно 32-летняя Ляйсан Утяшева вместе с мужем Павлом Волей и детьми отправилась в большое путешествие по Европе. На днях же на личных страницах супругов появился забавный коллаж, сделанный из их пляжных снимков, который сразу же вызвал бурную реакцию многочисленных фолловеров.
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30 июля Ляйсан Утяшева и Павел Воля выложили на своих страницах в Instagram один и тот же коллаж, созданный из их курортных снимков.
На одном из этих кадров заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике позирует в слитном черном купальнике, широкополой шляпе и солнцезащитных очках. На втором же фото
ведущий Comedy Club пародирует жену, одолжив у нее пляжные аксессуары. «#найдите100 отличий. Зарисовка @pavelvolyaofficial на тему, как мы, девочки, делаем фото на пляже
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», — подписала Утяшева снимок в своем фотоблоге.
Большинство подписчиков оценили юмор Павла и Ляйсан и принялись в шутку сравнивать фигуры супругов: «У Паши такие ножки стройные и красивые, я влюблена просто», «Красивые ноги», «Какие у Ляйсан ноги!»,
«Павел, Вы, конечно, хорош! но Ваша неотразимая супруга просто Афродита!», « У Паши ноги худее))), «Ляйсан, очень красивые ноги», «У Воли тоже ножки ниче так))».
Нам, к слову, новые снимки звездной пары тоже показались очень забавными. Надеемся, что Ляйсан и Павел продолжат эту серию шутливых постов.
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