Позабавили! Утяшева и Воля померялись стройностью и красотой ног

#найдите100отличий 🤣 Зарисовка @pavelvolyaofficial на тему как мы, девочки, делаем фото на пляже 😂😎 @pavelvolyaofficial shows how the girls on the beach make a photo

A post shared by Ляйсан Утяшева / Liasan (@liasanutiasheva) on Jul 29, 2017 at 10:21am PDT