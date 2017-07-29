Позабавили! Утяшева и Воля померялись стройностью и красотой ног

Не так давно 32-летняя Ляйсан Утяшева вместе с мужем Павлом Волей и детьми отправилась в большое путешествие по Европе. На днях же на личных страницах супругов появился забавный коллаж, сделанный из их пляжных снимков, который сразу же вызвал бурную реакцию многочисленных фолловеров.

30 июля Ляйсан Утяшева и Павел Воля выложили на своих страницах в Instagram один и тот же коллаж, созданный из их курортных снимков.

На одном из этих кадров заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике позирует в слитном черном купальнике, широкополой шляпе и солнцезащитных очках. На втором же фото

ведущий Comedy Club пародирует жену, одолжив у нее пляжные аксессуары. «#найдите100 отличий. Зарисовка @pavelvolyaofficial на тему, как мы, девочки, делаем фото на пляже

(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», — подписала Утяшева снимок в своем фотоблоге.

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Большинство подписчиков оценили юмор Павла и Ляйсан и принялись в шутку сравнивать фигуры супругов: «У Паши такие ножки стройные и красивые, я влюблена просто», «Красивые ноги», «Какие у Ляйсан ноги!»,

«Павел, Вы, конечно, хорош! но Ваша неотразимая супруга просто Афродита!», « У Паши ноги худее))), «Ляйсан, очень красивые ноги», «У Воли тоже ножки ниче так))».

Нам, к слову, новые снимки звездной пары тоже показались очень забавными. Надеемся, что Ляйсан и Павел продолжат эту серию шутливых постов.

Instagram:

#найдите100отличий 🤣 Зарисовка @pavelvolyaofficial на тему как мы, девочки, делаем фото на пляже 😂😎 @pavelvolyaofficial shows how the girls on the beach make a photo A post shared by Ляйсан Утяшева / Liasan (@liasanutiasheva) on Jul 29, 2017 at 10:21am PDT

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