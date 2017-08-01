Гороскоп Павла Глоба на август 2017 года: что ждет каждого

Взять от предстоящего месяца только самое лучшее вам поможет астрологический прогноз. В августе абсолютно каждому человеку удастся компенсировать затраченные усилия счастьем, изобилием и удачей.

Известный астролог Павел Глоба приоткроет завесу тайны над тем, что ожидает нас в предстоящем месяце. Благодаря гороскопу вы сможете понять, в какую сферу жизни необходимо направить внутреннюю энергию для обретения удачи и благополучия и как нормализовать личную жизнь и приблизиться к собственному предназначению.

Овен. Предстоящий месяц будет отмечен нахождением вашего покровителя Марса в созвездии Льва, что позитивно отразится на настроении и жизненной активности. Такое положение звезд подарит вам неиссякаемый источник энергии, жажду активности и смелость.

Проблемы могут быть связаны с материальным положением. Негативное воздействие вашего противника Меркурия сохранится до 12-го числа.

Однако это не помешает проявить себя в карьере. Общение с единомышленниками подарит вам уверенность. Ощутить гармонию и единство с миром Овнам помогут аспекты Марса, Луны и Юпитера 20 и 21 августа. В делах будет оказана необходимая поддержка. Удача улыбнется в работе и романтических отношениях.

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Телец. В августе типичные Тельцы будут подвержены ранимости и обидчивости. Тонкие переживания и внезапная сентиментальность обострятся в связи со спадом лунной активности в начале месяца. В середине месяца негативные аспекты планет побудят к осторожным и практичным действиям.

В конце месяца возрастут шансы реализовать свой потенциал. Однако стоит избегать эмоциональных и неприятных людей, иначе ваш внутренний покой будет непоправимо нарушен. Звезды советуют проявить себя нестандартно, постараться реализовать скрытые таланты.

Близнецы. Для достижения успеха представителям Близнецов придется постараться.

Первая декада месяца будет удачной для решения финансовых вопросов благодаря усиленному положению вашей планеты-покровителя, Меркурия.

Будьте внимательны с деньгами: вас могут обмануть злоумышленники. Вторая половина месяца обозначена позитивной взаимосвязью Меркурия и Венеры, пробуждающей к нежным и трепетным чувствам. Не исключено, что Близнецы могут ощутить более серьезные намерения по отношению к избраннику.

Рак. Предстоящий месяц может принести Ракам проблемы: ожидаются некомфортные условия для выполнения важных дел. В начале августа ваш покровитель войдет в аспекты с враждебными планетами, что повысит внутреннюю напряженность. Астрологи советуют уходить от конфликтов, даже если вы стали их зачинщиком.

Более позитивные условия наступят после 8 августа. Луна в созвездии Рыб — повод вздохнуть с облегчением. Старайтесь подстроить под 9-е и 10-е числа самые важные планы и волнующие события.

Избежать упадка сил в преддверии полнолуния не удастся. 21 августа — энергетически опасный период. Вам помогут уверенность и яркость, которым благоприятствует созвездие Льва в этот период.

Лев. В августе представителям этого знака Зодиака будет везти. Удача не оставит вас. Энергетический покровитель Солнце до 21 августа будет находиться в вашем знаке, что благоприятствует ярким и гармоничным проявлениям.

Львы могут успешно занимать активную позицию в общественной жизни, делать шаги в сторону благополучия и продумывать грандиозные планы.

Луна посетит ваш знак 20 и 21 августа, что позволит уйти с головой в творческую деятельность. В это время можно следовать велению сердца.

Дева. Девам выпадет отличный месяц. Покровитель Меркурий на протяжении всего периода, за исключением 31 августа, не покинет ваш знак, что означает лишь одно — позитивная энергия планеты проявит себя самым благоприятным для вас образом. Представители этого знака ощутят гармонию и получат возможность самостоятельно управлять жизнью.

С 12 августа Меркурий станет ретроградным, что потребует более щепетильного отношения к денежным средствам и работе. Астрологи советуют анализировать прошлые ошибки и искать выгодные условия. Несколько аспектов планет 22 и 23 августа подарят Девам приятные эмоции и возможность наладить необходимые связи.

Весы. Первая половина месяца благоприятна для Весов.

Венера, управляющая вашим знаком, будет отмечена нахождением в созвездии Рака, что привнесет в ваши любовные отношения нежность и теплоту.

По гороскопу, стоит избегать неприятного общения. Задетые чувства в этот период нарушат внутреннюю гармонию.

Вторая половина месяца будет иметь взрывную энергетику, что будет побуждать к конфликтным ситуациям и разногласиям. Бояться не стоит: появится удачная возможность отстоять собственные взгляды. Наиболее удачный аспект предстоящего месяца — секстиль Меркурия и Венеры 10 августа, который подарит удачные возможности.

Павел Глоба. Фото: Пресс-фото

Скорпион. Скорпионам звезды сулят спокойный месяц, однако скучным его не назовешь: ожидаются неприятные столкновения и открытая борьба за успех. В начале августа Луна посетит ваш знак, что вызовет череду конфликтных ситуаций. Не исключено, что вам удастся сломить чужие принципы и добиться своего.

В середине месяца Скорпионов могут разозлить чьи-то действия, особенно навязываемая жизненная позиция. Астрологи рекомендуют держать себя в руках и прибегнуть к работе над контролем эмоций.

В конце августа для представителей этого знака наступит период расслабления и новых возможностей.

Позитивное влияние звезд, в особенности антагониста-Луны в слабой позиции, притянет к вам необычных людей и возможности расширить привычные горизонты жизни.

Стрелец. Судьба и звезды в августе предоставят вам отличные возможности. В начале месяца вам улыбнется удача, все будет получаться. Однако буйные эмоции могут дискредитировать вас в глазах окружающих, поэтому держите чувства под контролем.

Показать себя с лучшей стороны удастся 11 августа, когда взаимосвязь Солнца и Юпитера благотворно отразится на вашем знаке. Середина и конец месяца будут связаны с поддержкой и отстаиванием собственных или чужих прав. Будьте последовательны и свободны в своих действиях, полагаясь на интуицию.

Козерог. Богатый на события месяц ожидает представителей этого знака Зодиака. Астрологи рекомендуют не разбрасываться своими ресурсами и направлять энергию только в нужное русло. Скандалов и интриг следует избегать. Излишняя доверчивость будет наказуема.

В начале месяца ослабленная Луна в вашем знаке подарит возможность ощутить прилив сил и уверенности. Удача найдет людей, способных концентрировать внимание и принимать ответственные решения. Социальную активность вам подарит аспект Солнца и Сатурна, который произойдет 14-го числа. Конец месяца обозначен удачными возможностями.

Доверьтесь себе и следуйте своей мечте. Однако чрезмерная активность может выйти боком, вызвав стрессы и понизив общий тонус организма.

Водолей. Звезды обещают Водолеям интересный август. Покровитель-Уран будет отмечен ретроградностью и нахождением в созвездии Овна. Это поможет представителям созвездия Водолея пересмотреть собственную жизнь и отказаться от ненужного. Однако астрологи советует не действовать сгоряча и не совершать поступки, последствия которых вы не сможете изменить.

Наиболее яркий аспект, по версии гороскопа, ожидает вас 21 августа. Тригон ваших энергетических покровителей Урана и Солнца поможет реализовать свой потенциал и привлечь удачу на довольно продолжительный срок.

Стоит воспользоваться возможностями, предоставляемыми вам Вселенной. Смелость и энергичность в конце августа позволят получить желаемое.

Рыбы. Август обещает быть спокойным и гармоничным для Рыб. На протяжении месяца следует сохранять верность собственным принципам и заниматься тем, к чему лежит душа. Однако не стоит забывать и о тех действиях, которые приносят не только удовлетворение, но и материальную пользу.

Для Рыб обозначен самый благоприятный период: 10 и 11 августа покровитель Луна будет усилена нахождением в вашем знаке, что подарит душевное спокойствие и гармоничное развитие событий.

В середине и в конце месяца Рыбам желательно налаживать полезные связи и заводить выгодные знакомства. Не рекомендуется доверять слухам и советам посторонних людей. Будьте готовы вступить в агрессивную полемику по защите собственных принципов и желаний.

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