Бизнесмен Гаварс никак не может развестись с матерью своих 7 детей

Марис Гаварс на открытии конкурса барменов World Class
 

Марис Гаварс на открытии конкурса барменов World Class. Фото: Пресс-фото

Уже три месяца как отец семерых детей латвийский предприниматель Марис Гаварс снова влюблен. Однако его счастью мешает тот факт, что он до сих пор не может развестись со своей супругой Уной, поскольку у них не получается договориться по вопросу контакта отца с детьми.

Скоро уже будет год, как жена Мариса - в прошлом модель Уна Гаваре - бросила его и вместе с детьми сбежала на Тенерифе к своему возлюбленному - миллионеру Айнару Гулбису. В интервью изданию Kas Jauns

Гаварс признался, что отношения между ним и Уной стали лучше, но при этом они до сих пор не могут договориться о его дальнейшем участии в воспитании детей.

Поскольку Уна Гаваре сейчас вернулась в Латвию, Марис несколько раз имел возможность встретиться со старшими детьми, а не так давно провел время и со всеми своими наследниками.

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Гаварс понимает, что его брак не будет расторгнут, пока они с Уной не договорятся по вопросу воспитания детей, но его не устраивает, что

он может с ними видеться только тогда, когда это удобно их маме или когда он или сами дети выпросят у нее возможность встретиться.

Мама семи детей Уна Гаваре

Фото: Мама семи детей Уна Гаваре0

В апреле этого года

Марис Гаварс встретил свою давнюю симпатию Даце Бланку, с которой знаком уже двадцать лет наз. Чувства вспыхнули с новой силой, и сегодня они вместе.

После столь длительных отношений, завершившихся так неудачно, отец семерых детей, несмотря на все проблемы и неразрешенные вопросы, вновь счастлив и чувствует себя легко и свободно.

Марис Гаварс со своей новой возлюбленной на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву" в ЮрмалеМарис Гаварс со своей новой возлюбленной на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

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