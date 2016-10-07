Le Figaro неожиданно вновь подняла тему тайной связи Путина и Кабаевой

Владимир Путин и Алина Кабаева (2004 г.)
 

Владимир Путин и Алина Кабаева (2004 г.). Фото: Reuters/ScanPix

Журналисты французского издания Le Figaro неожиданно решили вновь поднять тему муссировавших западной прессой несколько лет назад слухов о возможной связи бывшей известной гимнастки, а ныне главы медиахолдинга Алины Кабаевой и президента России Владимира Путина, которая якобы продолжается уже более десяти лет.

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Сам российский лидер не позволял прессе копаться в подробностях его личной жизни, что только подливает масла в огонь журналистских домыслов.

«Я всегда плохо относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь»,

— напоминает автор материала высказывание российского президента в 2008 году.

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О 34-летней Алине Кабаевой издание сообщает, что

в возрасте 15 лет она выиграла чемпионат Европы по художественной гимнастике, после этого последовали еще 16 таких призов и 9 званий чемпионки мира,

3 титула вице-чемпионки, а также «золото» на Олимпиаде в Афинах в 2004 году.

Instagram:

Доброе утро!☀️

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Instagram:

Instagram:

Завершив спортивную карьеру, Кабаева ушла в политику, а также в бизнес. В силу своих политических обязанностей гимнастка стала чаще появляться в обществе с Владимиром Путиным. В частности, французское издание пишет о том, что

дуэт с 31-летней разницей в возрасте можно было видеть на торжественных обедах, а в 2009 году появился слух о свадьбе, что только подкрепляло кольцо на пальце девушки.

Однако вскоре этот слух был пресечен. Российский президент, верный своей линии поведения, публично заявил, «что в этом нет ни слова правды», указывает автор материала.

Instagram:

Поздравляем с Днём Рождения Президента России! 🇷🇺 #нашароссия #нашастрана #нашпрезидент

A post shared by Alina Kabaeva | ФАН-АККАУНТ | (@alinakabaeva.official) on

Тем не менее усиление пересудов произошло в марте 2013 года, когда, по информации журналистов, Алина Кабаева якобы родила дочь. В тот момент Владимир Путин впервые исчез без объяснений на 11 дней.

«Отправился ли он в Швейцарию, чтобы позаботиться о матери и принять новорожденного? Является ли он отцом?

В аккаунте Instagram экс-депутата Алины Кабаевой нет никаких подсказок. Только архивы ее прошлых показательных выступлений в качестве гимнастки, а также изображения официальных церемоний.

Владимир Путин там появляется несколько раз. Что дает основания для подозрений в этой связи еще на долгие месяцы. Так будет продолжаться вплоть до ее официального признания?» - интересуется автор материала Батист Эрондель.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: оригинал материала ЗДЕСЬ

Instagram:

Instagram:

17.02.17 Alina Cup. Ph: Oleg Naumov @photoprosport Ph: Sergei Savostyanov

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Instagram:

Всем замечательного настроения! 😜

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