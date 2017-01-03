Грузинке положена горбинка: сын Бондарчука сломал нос красавице-жене

Поклонники 26-летнего Сергея Бондарчука и его супруги - 27-летней Таты (полное имя Татиана) уверены, что в их паре царит полная гармония. Однако на днях Тата Мамиашвили (такова ее девичья фамилия) дала своим подписчикам повод для беспокойства, сообщив в своем микроблоге о том, что супруг сломал ей нос.
На днях невестка известного российского режиссера Федора Бондарчука опубликовала на своей страничке в Instagram фотографию, на которой видно, что у нее поврежден нос.
Хранить интригу и давать повод для фантазий супруга Сергея Бондарчука не стала, сразу рассказав фолловерам, что произошло на самом деле.
«Я грузинка. Мне положена горбинка. Когда муж-лунатик во сне сломал нос», — подписала снимок Тата (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.). Очевидно, она решила не обижаться на супруга, а перевести досадную случайность в шутку.
Фото: instagram.com/tatamamik
Напомним, в 2008 году, по сообщениям СМИ, в одном из московских ночных клубов
Сергей Бондарчук избил известного теннисиста Марата Сафина, который из-за полученных побоев и травм даже был вынужден отказаться от участия в соревнованиях.
В 2009 году издание «Аргументы недели» проинформировало о том, что во время отдыха в Сочи Бондарчук-младший вновь стал участником драки - ему не понравилось, как на него посмотрел проходящий мимо молодой мужчина. На следующий день, добавил источник, сын Федора Бондарчука начал выяснять отношения в одном из местных ресторанов.
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