Таблоиды сообщили о госпитализации Кейт Миддлтон в Лондоне

35-летняя Кейт Миддлтон уже почти месяц не появлялась на публике. Ходят слухи, что это связано с тем, что у герцогини Кембриджской возникли проблемы со здоровьем. По информации западной прессы, на прошлой неделе Кэтрин попала в одну из больниц британской столицы.

Три с половиной недели назад Кейт Миддлтон и принц Уильям вернулись из заграничной поездки. С тех пор о герцогине Кембриджской ни слуху, ни духу. Как утверждают западные таблоиды, внезапное «исчезновение» Кейт объясняется тем, что она в последнее время нехорошо себя чувствует. По данным австралийского онлайн-издания Women’s Day, недавно Кэтрин попала в больницу.

«В начале прошлой недели члены королевской семьи не могли найти себе места из-за того, что жена принца Уильяма была доставлена в королевский госпиталь в Мэрилебоне.

Уже на следующий день ее выписали из медицинского учреждения», — заявил анонимный источник.

Какие жалобы на здоровье были у Кейт Миддлтон, можно только догадываться, ведь официальные представители королевской семьи никак не комментируют эту информацию.

Впрочем, у многих появились подозрения, что Кэтрин ждет третьего ребенка.

Во время двух предыдущих беременностей у герцогини был настолько сильный токсикоз, что ей приходилось обращаться за помощью к медикам.

К тому же во время недавних выходов в свет Кейт намекала, что они с Уильямом задумываются о брате или сестре для 2-летней Шарлотты и 4-летнего Джорджа.

Хорошо, если все дело в этом. Но

есть подозрение, что Кейт госпитализирована из-за булимии – опасного пищевого расстройства, при котором человек изнуряет себя диетами и боится поправиться.

Дело в том, что герцогиню часто фотографируют с лентами пластыря на руках, пишут dni.ru.

Когда их нет, то можно разглядеть у Кейт шрамы. А достаточно распространенным симптомом булимии является так называемый признак Рассела –

ранки и мозоли на пальцах, которые возникают вследствие того, что больные, постоянно вызывая у себя рвоту, травмируются о зубы.

Как известно, булимией страдала мама принца Уильяма – принцесса Диана.