Похудевшая Семенович сразила наповал, повторив знаменитую позу Шэрон Стоун

На днях 37-летняя Анна Семенович опубликовала в Instagram новый снимок в дерзком образе, который сразу же понравился ее многочисленным подписчикам. В комментариях Интернет-пользователи отметили, что на этом фото певица напомнила им героиню культового эротического триллера «Основной инстинкт».

12 сентября Анна Семенович выложила в свойм фотоблоге новый снимок, сделанный на съемках передачи «Икона стиля», выходящей в эфир на телеканале Муз-ТВ.

На нем певица, одетая в золотистый пиджак, черное платье и красные туфли, сексуально позирует, сидя на стуле.

«Спокойной ночи любимые, сегодня был прекрасный день (здесь и далее офрография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», — подписала кадр Анна.

В комментариях под фото подписчики в очередной раз отметили, как фантастически похудела и похорошела исполнительница за последнее время, а также сравнили ее с героиней фильма «Основной инстинкт», которую в 1992 году сыграла Шэрон Стоун.

«А-ля Шэрон Стоун «Основной инстинкт», «А теперь как Шэрон Стоун, ноги перекидываем)», «Привет от Шерон Стоун)))», «Ты, как всегда, очень красивая и сексуальная, дорогая», «Роскошная фигура», «Королева»,

— выразили свое мнение пользователи Сети. Многие сочли, что Анна нисколько не уступает Шэрон в сексуальности и привлекательности. А что вы думаете о новом фото звезды?