Похудевшая Семенович сразила наповал, повторив знаменитую позу Шэрон Стоун

На днях 37-летняя Анна Семенович опубликовала в Instagram новый снимок в дерзком образе, который сразу же понравился ее многочисленным подписчикам. В комментариях Интернет-пользователи отметили, что на этом фото певица напомнила им героиню культового эротического триллера «Основной инстинкт».
12 сентября Анна Семенович выложила в свойм фотоблоге новый снимок, сделанный на съемках передачи «Икона стиля», выходящей в эфир на телеканале Муз-ТВ.
На нем певица, одетая в золотистый пиджак, черное платье и красные туфли, сексуально позирует, сидя на стуле.
«Спокойной ночи любимые, сегодня был прекрасный день (здесь и далее офрография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», — подписала кадр Анна.
В комментариях под фото подписчики в очередной раз отметили, как фантастически похудела и похорошела исполнительница за последнее время, а также сравнили ее с героиней фильма «Основной инстинкт», которую в 1992 году сыграла Шэрон Стоун.
«А-ля Шэрон Стоун «Основной инстинкт», «А теперь как Шэрон Стоун, ноги перекидываем)», «Привет от Шерон Стоун)))», «Ты, как всегда, очень красивая и сексуальная, дорогая», «Роскошная фигура», «Королева»,
— выразили свое мнение пользователи Сети. Многие сочли, что Анна нисколько не уступает Шэрон в сексуальности и привлекательности. А что вы думаете о новом фото звезды?
Снимаем такое хорошее кино 🎬 Мне очень понравился сценарий , свежий , добрый и про Любовь ❤️ драматург признался, что писал мою героиню с меня , мне очень приятно 😌Она получилась очень трогательной, временами ее жаль, но главное она любит и любима 🙏🏼 #жизньпослежизни #счастьевнутринас #киноэтосила #александрдомогаров #анясеменович #позитивщики❤️❤️❤️
Я всегда отношусь к людям так, как хотела бы, чтоб они относились ко мне. Я живу в любви и уважении к каждому в этом Мире, но четко защищая свои границы и мне приятно, что люди это чувствуют и не переходят эту грань 💥 Всем отличной недели и пусть на ваших границах царит Мир и благодать 😘❤️#анясеменович #фильм #Минск #сьемки🎬 #люблюсвоюработу #гармонияссобой #хорошийдень #позитивщики❤️❤️❤️