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СМИ: Елизавета II благословила брак Меган Маркл и принца Гарри

Русский TVNET/hochu.ua
Королева Елизавета II | Фото: AP/ScanPix

Бабушка принца Гарри пересмотрела свое отношение к его возлюбленной Меган Маркл, дав согласие на брак звездной пары.

Долгожданная помолвка принца Гарри и актрисы Меган Маркл, похоже, уже не за горами, ведь

звезду сериала «Форс-мажоры» уже представили бабушке наследника британского престола, королеве Елизавете II, в официальном протоколе.

Как уже сообщалось ранее, Меган Маркл изначально категорически не понравилась королеве Елизавете II, и помолвка влюбленных была под угрозой. Но, если верить Us Weekly, бабушка принца Гарри изменила свое мнение по поводу актрисы.

Стоит также отметить то, что

Меган Маркл еще не представлена королеве лично (только по документациям), ведь, согласно условиям протокола, это возможно лишь после официального объявления о помолвке.

Остается только ждать момента, когда принц Гарри и Меган Маркл обрадуют своих поклонников долгожданной новостью о грядущей свадьбе.

Принц Гарри
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