Приметы в церкви: что делать, если упала или погасла свеча

Свеча, которая гаснет или падает, является предзнаменованием чего-то плохого. К сожалению, далеко не все знают, что делать в столь неприятном случае и как отвернуть от себя беду.

Церковные обряды знакомы каждому человеку. Ставить свечи перед святыми иконами было принято еще в древности. Все богослужения в библейские времена проводились при свечном свете. В период гонений на христиан именно этот свет помогал найти дорогу верующим. Время изменилось, но церковная традиция до сих пор жива. Обычно

ни один визит в церковь не обходится без этого ритуала. Мы ставим свечи за здравие, за упокой, чтобы помочь в мирской жизни как себе, так и близким людям, а также почтить память усопших.

Однако если ваша свеча вдруг начала коптить, погасла или просто выпала из рук, то стоит задуматься, о чем вас спешат предупредить Высшие силы.

Если свеча упала

Церковнослужители утверждают, что видимых причин для беспокойства нет лишь в том случае, если вы уронили свечу по неосторожности. Случайность или небольшая оплошность не зависят от человека, поэтому не стоит заострять на этом внимание. Просто в следующий раз будьте осторожны и не спешите.

Другое дело, когда вы уже не раз ставили свечу и уверены, что ее падение не случайно. В этой ситуации стоит обратить внимание на одну важную деталь: за что вы ставили свечу.

Если хорошо укрепленная свеча была поставлена за здравие ваших близких и родных и по неведомым причинам упала — это знак об их скором недомогании. Если упала свеча за упокой — душа умершего не может найти свое место, она блуждает и страдает.

В этом случае необходимо как можно больше читать молитвы об умерших, помогая покойному отыскать путь.

Независимо от того, по какой причине упала свечка, ее необходимо незамедлительно поднять, попросив у Господа прощения. Потухшую свечу следует вновь зажечь и аккуратно вернуть на прежнее место.

Если свеча погасла

На этот счет у верующих людей имеется огромное количество примет и поверий. Хотя церковью было наложено вето на суеверия и различные небылицы, народной памяти известны многочисленные случаи необъяснимых событий, связующим звеном которых выступает погасшая свеча. Отрицать данный факт или верить в него — решать только вам. Помните лишь о том, что церковные приметы несут в себе увековеченный опыт наших предков и по сей день предостерегают людей от возможных опасностей.

Свеча, которая потухла в церкви — дурной знак.

Пламя свечи выступает посредником между Господом и нашими мыслями, обращенными к Нему. Если оно погасло, это означает лишь одно: духовная связь с Создателем была нарушена, Он не услышал ваши просьбы и молитвы.

Причин этому может быть много. Возможно, вы разгневали Всевышнего или переступили черту дозволенного. Необходимо тотчас помолиться, причаститься и исповедаться в содеянном.

Погасшая свеча, поставленная за упокой, может предупреждать о том, что усопший в обиде на вас. Прочтите молитвы, попросите прощения. Только делайте это искренне и с любовью в сердце. А вот если перестает гореть свеча, посвященная живому человеку — ждите беды. Это знаменует неприятности или проблемы со здоровьем. Таким образом Высшие силы предупреждают вас и дают шанс предотвратить негативные события.

Погасла свеча — обратитесь к Господу, попросите его милости и поблагодарите за этот жест, полный любви и сострадания к вам. Если после этого пламя свечи будет гореть ровно, значит, ваши молитвы были услышаны.

В любом случае руководствуйтесь здравым смыслом, ведь потушить свечу могло что угодно: сквозняк, чужое дыхание или резкие движения рук. Не стоит паниковать и мыслить в негативном русле. Лишь ваша вера определяет все.

Если свеча трещит

В храме Божием треск свечи — не такое уж исключение из правил. Многое зависит от качества воска. Однако народная примета указывает на предзнаменование неприятностей. Если ваша свеча начала трещать — это знамение проблем или недуга, справиться с которыми можно лишь путем веры. А значит, нужно неустанно молиться, избавляться от грехов и мирских искушений, вести праведный образ жизни и молить о прощении и скорейшем исцелении.

Священнослужители призывают не придавать значения приметам, а сохранять для себя лишь одну истинную и неподдельную веру — в Господа. Бытует мнение, что упавшая и потухшая свеча — дурной знак, но с позиций христианства это не имеет никого значения.