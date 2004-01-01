Донор спермы встретился с 19 биологическими детьми

57-летний американский художник Майкл Рубино встретился с 19 детьми, которые родились в результате искусственной инсеминации его спермой. Об этом сообщает издание Inside Edition, которое организовало встречу.

«Когда я был донором, то полагал, что увижу двух или трех, если повезет, — признался Рубино. — Я полюбил каждого из них сразу, как только встретил».

Самому старшему из его биологических детей 21 год, младшему — 16 лет. По крайней мере у 11 из них такие же голубые глаза, как у отца.

Их матери жили в 10 штатах США и на Каймановых островах (Великобритания). Рубино хранит фотографии детей на полке в своей гостиной.

Художник утверждает, что стал донором спермы не по финансовым соображениям, а для того, чтобы помочь бесплодным парам. За каждое пожертвование ему платили 50 долларов, но он тратил все деньги на благотворительность.

Рубино указал в анкете банка спермы, что не хочет скрывать свою контактную информацию и не возражает, если дети найдут его, когда подрастут.

Издание The Orange County Register писало, что впервые мать одного из биологических детей связалась с ним в 2004 году, когда ребенку было шесть лет. Рубино стал помогать женщине, водил сына в школу, а позднее стал жить с ними в одном доме.

В 2016 году сообщалось, что жительница Австралии вышла замуж за своего донора спермы и написала книгу о том, как они встретились.