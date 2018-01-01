Каким будет 2018 год по восточному гороскопу: коротко о самом важном

Правильно встретить 2018 год, подобрать наряд и накрыть праздничный стол нужно так, чтобы понравиться животному-покровителю грядущего периода. Зная особенности восточного календаря, вы сможете добиться успеха в новом году.

Уже скоро Огненный Петух окончательно попрощается с нами, и на смену ему придет новый покровитель — Желтая Земляная Собака. Чтобы правильно распланировать свой год и предугадать грядущее, следует обратить внимание на характеристики этого животного.

Каким будет год Собаки

Как вы знаете, собака — доброе, умное и очень преданное животное. Но не стоит забывать про ее нрав, периодическую лень и нестабильный характер — сегодня пес может быть добрым и послушным, а уже завтра что-то повлияет на его настроение, и отношение к людям кардинально изменится.

Несмотря на некоторые трудности,

в целом наступающий год будет спокойным, особенно это отразится на ситуации в мире и на отношениях между странами. Количество международных конфликтов должно значительно снизиться.

Помимо этого, можно надеяться на перемирие конфликтующих сторон.

Земляная Собака символизирует реализм и адекватное восприятие происходящего вокруг.

А желтый цвет — цвет Юпитера. Эта планета отвечает за благополучие социальной среды, улучшение финансового состояния, а также за достижение поставленных целей.

Можно сделать вывод, что следующий год, возможно, станет для нас началом новой эпохи.

Если кому-то будет сложно принять резкие изменения, не стоит отчаиваться. Не забывайте, что собака — доброе животное, поэтому под влиянием такой покровительницы вряд ли возникнут серьезные трудности.

Для кого год Собаки будет удачным

Тигр, Лошадь, Коза, Петух, Собака, Свинья — людей, рожденных под этими знаками восточного гороскопа, ждут благополучие и успех в наступающем году. Для них 2018-й станет успешным во многих сферах: в работе, финансах и любви. Возможны небольшие жизненные передряги и трудности во взаимоотношениях с людьми, однако вы сможете это перебороть и обеспечить себе комфорт на весь год.

Кого ожидают сложности

Крыса, Бык, Кролик, Дракон, Обезьяна — представителям этих знаков восточного календаря наступающий год принесет небольшие трудности. Возможны проблемы во взаимодействии с людьми, недопонимание с начальством, в течение года могут возникнуть финансовые трудности.

Особенно неудачным этот год будет для открытия бизнеса. Однако не стоит расстраиваться и опускать руки: если вас настигли мелкие неудачи, старайтесь перебороть их, и тогда 2018 год принесет вам только удачу.

Цвет и энергия 2018 года

Несмотря на то, что для многих главной традицией праздника остается проведение его в кругу семьи, не стоит забывать, что ваш внешний вид вид должен угождать новой покровительнице, поэтому желательно учитывать, каким цветам она отдает предпочтение.

Мы встречаем год Желтой Земляной Собаки — учитывайте это, подбирая себе одежду, которую вы наденете в новогоднюю ночь.

Не забывайте, что желтый цвет символизирует радость и положительную энергию. Отдавайте предпочтение ярким цветам. Самыми удачными для встречи 2018 года станут желтый, зеленый, оранжевый и красный.

Энергия года Собаки будет спокойной и приземленной. В жизни будут незначительные перемены, но в целом год не принесет серьезных изменений. Не стоит лезть на рожон и делать поспешные выводы. Старайтесь подавлять лень и анализируйте происходящее вокруг вас, и тогда 2018 год подарит вам гармонию.