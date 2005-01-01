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Время селфи! Ева Лонгория свела с ума фанатов в Париже

Русский TVNET
Ева Лонгория | Фото: EPA/Scanpix

Американская актриса, модель, ресторатор и телевизионный продюсер, прославившаяся в свое время благодаря роли Габриэль Солис в телесериале «Отчаянные домохозяйки», с 2005 года является лицом косметической компании Loreal. На днях сексуальная красотка прибыла в Париж для встречи с руководством компании, и ее многочисленные поклонники, естественно, не могли упустить возможность воочию лицезреть свою любимицу.

Для телохранителей 42-летней знаменитости этот день наверняка стал настоящим испытанием, ведь фанаты буквально атаковали актрису, желая взять у нее автограф или сделать совместное фото.

Ну а сама «виновница переполоха», хоть и была одета в спортвном стиле, выглядела, как всегда, ослепительно, приветливо улыбалась, делала селфи и просто сводила с ума своим природным обаянием и сексуальностью.

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