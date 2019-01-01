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Роды года в Эстонии: их принимали 19 работников больницы

Русский TVNET/rus.postimees.ee
Фото: Ida-Tallinna keskhaigla

9 июля в роддоме Ида-Таллиннской центральной больницы появились на свет четверняшки Лооре, Луйзе, Леэне и Лагле. Роды прошли успешно благодаря командной работе персонала больницы.

Как рассказал гинеколог Константин Ридный, для персонала больницы важной частью планирования родов стало формирование большой команды, пишет Postimees.

«Стало понятно, что в операции будут участвовать два гинеколога, два детских врача, анестезиолог, сестра-анестезист, четыре сестры-неонатолога, операционная сестра и другой персонал – всего 19 человек.

Команда должна была быть доступной круглые сутки, поскольку точное время начала родов было невозможно спрогнозировать», - рассказал врач.

Несмотря на то, что для Эстонии роды четверняшек стали чрезвычайным событием, прошли они успешно, и команда великолепно справилась со своей задачей.

Доктор Ридный подтверждает, что в таких ситуациях ключ к успешному завершению родов – именно командная работа, которая в этом случае была очень хорошо организована.

FOTO: Ida-Tallinna keskhaigla
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