Гороскоп Фортуны: кто настоящий везунчик по знаку Зодиака

Каждому из нас когда-нибудь да везло в сложной ситуации. Бывало и так, что случались провалы по каким-то неведомым причинам. К каждому из Знаков Зодиака Фортуна относится по-разному.

Звезды заставляют нас быть разными во всем. Характер по знаку Зодиака тоже у всех различен, не говоря уже о таких вещах, как удача. Кто же самый везучий из всех нас?

Овен. Овны везучи во всем. Этим людям фартит как в любви, так и в деньгах.

И в той, и в другой сфере это везение вполне объяснимо, ибо Овны азартны и не боятся проигрывать, так как им нравится сам процесс игры, а результат является чем-то вторичным.

Не пытайтесь быть на них похожими — у вас все равно это не получится.

Телец. Тельцам невероятно везет в любви. И мужчины, и женщины, рожденные под этим знаком, знают толк в том, как правильно соблазнять людей. Это приводит их и к финансовым победам. Если Тельцы достаточно хитры, то они смогут использовать знакомства себе во благо всегда и везде.

Близнецы. Близнецам Фортуна помогает не очень часто.

В основном удача ждет их там, где выхода просто нет. Каким-то невероятным образом все поворачивается так, что они выходят сухими из воды.

Например, когда финансы совсем закончились, кто-то дарит им лишнюю тысячу. Близнецы — это как раз те, кого часто называют халявщиками.

Рак. Ракам очень везет в денежных вопросах, когда речь идет о том, куда вложить имеющиеся средства. Это прирожденные бизнесмены, которые всегда знают, как приумножить свой капитал и не попасть в долговую яму. Они умеют заводить правильные знакомства. В начале жизненного пути Раки находят друзей, которые никогда от них не отворачиваются.

Лев. У Львов много пороков и слабостей, поэтому Фортуна им нужна чаще, чем другим знакам. Удача балует их людьми, которые дарят Львам всю свою любовь.

У Львов много друзей и всегда есть любимый человек, но не потому, что они такие классные, а потому, что так хотят звезды и Вселенная.

Дева. Девам удача улыбается тогда, когда они этого не ожидают, но значительно реже, чем другим знакам Зодиака. Это компенсировано их умениями и талантами доводить любое дело до конца. Девы умеют хранить деньги, говорить только то, что нужно, и развязывать войны только в самый подходящий момент. Этакие стратеги и дипломаты.

Весы. Весы — это почти что Девы в плане везения.

Вселенная обделила их везением почти во всем, но у них есть один большой плюс. При рождении звезды дают Весам какую-то нереальную грацию и харизму.

Это обаяние спасает их от фиаско, помогает в любви и просто приносит успех.

Скорпион. Скорпионы и от природы сильны, и удачливостью наделены по самое не балуй. Это выражается в том, как умело они избегают проблем в сложных ситуациях. Если в офисное здание попадет бомба, то выживут только Скорпионы. Если настанет конец света, то Скорпионам придется восстанавливать население Земли.

Стрелец. Стрельцам невероятно сильно везет, причем это не зависит от того, что они делают.

Им достаточно чего-то очень сильно захотеть. Пройдет немного времени, и они увидят первые плоды своих желаний.

Им можно позавидовать, так как их удача сравнима с удачей Овнов, а в чем-то даже их превосходит.

Козерог. Спросите Козерога, везет ли ему, и он ответит вам, что нет. В их собственных глазах они являются страдальцами и добиваются всего сами, хотя на самом деле все наоборот. Судьба постоянно дает им шанс победить в отборе на хорошую должность на работе. В любви Козерогам тоже везет, но они этого частенько не замечают или не пользуются шансами.

Водолей. Еще одни баловни судьбы. Водолеи любят рисковать, за что судьба награждает их победами. Во многих фильмах вы видите героев, которые мудры и знают очень важную информацию, которую продают.

Так вот, Водолеи такие же. Они всегда на шаг впереди, потому что знают больше остальных. Как? Неизвестно. Наверное, это удача.

Рыбы. Рыбам везет довольно часто, однако Вселенная почти всегда берет что-то взамен у них. Если Рыбы не угадывают, в чем им может не повезти, то часто встречаются с трудностями. Невезучими Рыб признать сложно, но и любимчиками Фортуны их назвать тоже язык не повернется.