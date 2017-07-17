СМИ сообщили о беременности младшей сестры Кардашян

Не успели поклонники 20-летней Кайли Дженнер обсудить ее расставание с рэпером Tyga и роман с Трэвисом Скоттом, как она вновь заставила говорить о себе: по слухам, звезда реалити впервые станет мамой.

20-летняя Кайли Дженнер не раз заявляла в интервью, что пока не хочет заводить семью. Мало того,

недавно знаменитость призналась, что рассталась с рэпером Tyga именно потому, что считала себя слишком молодой для таких серьезных отношений (напомним, пара была вместе больше двух лет).

Почти сразу после разрыва модель закрутила роман с музыкантом Трэвисом Скоттом, а спустя полгода в западных СМИ нежданно-негаданно появилась новость о том, что девушка беременна.

Близкий друг Дженнер и Скотта рассказал авторитетному порталу Tmz.com, что в январе или феврале они станут родителями. Инсайдер также сообщил, что на свет появится девочка.

Интернет-пользователи заинтригованы: неужели Кайли публикует в Instagram архивные фото, чтобы никто ничего не заподозрил?

Кайли и Трэвис пока никак не прокомментировали эти слухи, так что нам остается только гадать, не ошибся ли аноним.

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Sep 17, 2017 at 4:25pm PDT

Rosé 🎀 A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Sep 9, 2017 at 9:23pm PDT

day at Mommy's 💛 A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Aug 9, 2017 at 2:29pm PDT

С одной стороны, никто не может запретить девушке скрывать свое интересное положение как можно дольше. Но с другой,

если окажется, что Кайли на самом деле беременна, то мы усомнимся в том, действительно ли она родная дочь Крис Дженнер. Ведь в этом клане любое событие мгновенно становится поводом напомнить о себе публике и прессе.

Напомним, Кайли Дженнер - предприниматель и фотомодель. В феврале 2016 года она начала сотрудничать с компанией Puma и стала послом бренда. В декабре того же года девушка открыла первый собственный магазин косметики. В июле 2017-го Дженнер приняла участие в фотосессии для мексиканской версии журнала GQ, где позировала в купальнике и нижнем белье, а также стала героиней материала.