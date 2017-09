Самая полная женщина в мире умерла в 37 лет

Согласно заявлению, опубликованному больницей, причиной смерти стали сердечно-сосудистые заболевания и почечная недостаточность. Женщина лечилась в Абу-Даби с мая этого года. За ее состоянием следили более 20 врачей различных специальностей.

В феврале Эман Ахмед доставили в индийскую больницу для лечения от ожирения. В начале марта ее прооперировали. В середине апреля врачи объявили, что за два месяца египтянка сбросила 250 килограммов.

Сестра Эман Ахмед обвиняла индийских медиков в обмане. Она утверждала, что после операции женщина полтора месяца находилась в критическом состоянии. В мае Эман Ахмед перевели в больницу в ОАЭ.

Причиной ожирения египтянки считали дисфункцию желез и элефантиаз, вызванный паразитическими нематодами.

Когда Эман Ахмед было 11 лет, ее вес достиг 500 килограммов. Она утратила способность передвигаться и более двадцати лет не покидала своего дома в Александрии.

