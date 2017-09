Обнародованы чудовищные детали убийства украинской модели в США

Как следует из медицинских документов,

злоумышленник подверг украинскую красавицу жестоким пыткам и снял с нее скальп. Ранее похожий способ убийства Лейбел описывал в своем графическом романе.

Судмедэксперты также пришли к выводу, что злоумышленник буквально рвал зубами лицо жертвы. Следы укусов обнаружены на челюсти потерпевшей, пишет The New York Post. Также убийца сливал кровь из тела жертвы.

По словам судмедэксперта Джеймса Райба, преступник «снял скальп с черепа» жертвы, причем обнаружить содранную кожу так и не удалось. Плоть была содрана до самых костей, сообщает The Independent.

Преступление, похожее на ритуальное убийство, было названо беспрецедентным по жестокости для мирного времени. Напомним, Яна Касьян жила с Лейбелом в гражданском браке, причем менее чем за месяц до своей смерти модель родила Блейку ребенка.

Расправа над Яной напоминала ритуальное убийство. Обескровленное тело женщины было найдено 26 мая 2016 года в спальне Лейбела в доме на Холлоуэй-Драйв на западе Голливуда.

Смерть бывшей киевлянки наступила от травмы головы и обильной кровопотери, а перед этим ее пытали в течение трех дней с использованием холодного оружия.

Рядом с трупом находился и младенец, рожденный Яной.

Чтобы зайти в квартиру Лейбела, полиции пришлось выбивать дверь, которую он забаррикадировал изнутри мебелью.

