Обнародованы чудовищные детали убийства украинской модели в США

В штате Калифорния в США в минувшую среду опубликовали результаты судмедэкспертизы, проведенной в рамках расследования уголовного дела о зверском убийстве 30-летней модели, уроженки Украины Яны Касьян. С женщиной расправился ее гражданский супруг - 36-летний канадец Блейк Лейбел, который писал сценарии для голливудских фильмов.

Как следует из медицинских документов,

злоумышленник подверг украинскую красавицу жестоким пыткам и снял с нее скальп. Ранее похожий способ убийства Лейбел описывал в своем графическом романе.

Судмедэксперты также пришли к выводу, что злоумышленник буквально рвал зубами лицо жертвы. Следы укусов обнаружены на челюсти потерпевшей, пишет The New York Post. Также убийца сливал кровь из тела жертвы.

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По словам судмедэксперта Джеймса Райба, преступник «снял скальп с черепа» жертвы, причем обнаружить содранную кожу так и не удалось. Плоть была содрана до самых костей, сообщает The Independent.

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Преступление, похожее на ритуальное убийство, было названо беспрецедентным по жестокости для мирного времени. Напомним, Яна Касьян жила с Лейбелом в гражданском браке, причем менее чем за месяц до своей смерти модель родила Блейку ребенка.

Расправа над Яной напоминала ритуальное убийство. Обескровленное тело женщины было найдено 26 мая 2016 года в спальне Лейбела в доме на Холлоуэй-Драйв на западе Голливуда.

Смерть бывшей киевлянки наступила от травмы головы и обильной кровопотери, а перед этим ее пытали в течение трех дней с использованием холодного оружия.

Рядом с трупом находился и младенец, рожденный Яной.

Чтобы зайти в квартиру Лейбела, полиции пришлось выбивать дверь, которую он забаррикадировал изнутри мебелью.

Autopsy reveals model was scalped, bitten and drained of blood in grisly murder https://t.co/fIVG3ESfdi pic.twitter.com/2KZoBwWs9k— New York Daily News (@NYDailyNews) September 23, 2017

В течение недели Блейк был арестован дважды. Еще 20 мая его задержали по подозрению в изнасиловании некой женщины. В тот же день сценариста отпустили под залог в 100 тысяч долларов.

Яна, узнав о задержании супруга, собрала вещи и уехала с новорожденной дочкой к матери. Однако 24 мая она вернулась к Лейбелу, чтобы поговорить. Больше ее живой не видели.

Невредимого младенца полицейские нашли возле трупа Яны (хотя ранее сообщалось, что перед последним визитом к мужу Касьян оставила ребенка у родственников). За пытки и убийство Лейбелу грозит смертная казнь, однако мужчина отрицает свою вину.

Блейк Лейбел родился в семье богатого канадского магната Лорна Лейбела, основавшего в Торонто компанию Canada Homes Inc., ставшую одним из крупнейших застройщиков в Канаде. До этого Лорн сделал блестящую спортивную карьеру. В 1976 году он в качестве яхтсмена выступал на Олимпиаде. А в 80-х годах Лорн стал автогонщиком и одержал победу на соревнованиях в США.

Жена Лорна, Элеонор Лейбел, была дочерью Пола и Леоны Чител, которые основали компанию Alros Products Ltd. Она занималась производством плотной полиэтиленовой пленки Polytarp, пришедшей на смену брезенту.

Сын спортсмена и бизнесмена Блейк Лейбел известен как автор графического романа «Синдром» о серийном убийце. Эти комиксы про маньяка были опубликованы в 2008 году и продавались на сайте Amazon за 20 долларов.

Одна из сцен «Синдрома» напоминает картину с места убийства Яны Касьян: на рисунке изображена обнаженная и обезглавленная женщина на залитой кровью кровати. В романе автор описывает, как маньяк убивает женщину и ее спутника. Жертвам преступник перерезает кровеносные сосуды, а тела подвешивает за ноги, чтобы из них вытекла вся кровь.

Канадец занимался не только графическими романами, но также был сценаристом кино и профессиональным геймером. Блейк стал победителем чемпионата мира по игре Half Life. Он написал сценарий и снял в 2008 году малобюджетную комедию Bald, писала «Комсомольская правда в Украине». Обложка ленты носит заголовок: «Без денег. Без волос. Без стыда».

Творческим исканиям Лейбела способствовало то, что его родители были весьма состоятельными людьми и обеспечивали его средствами к существованию. Ежегодные денежные переводы сыну-писателю достигали 18 тысяч долларов.

Однако несколько лет назад Блейк столкнулся с финансовыми трудностями, поскольку его мать умерла, а отец менее охотно оказывал материальную помощь.

В Голливуд Лейбел переехал в 2004 году. Он работал над анимационным сериалом «Космические яйца» режиссера Мэла Брукса. Сериал является пародией на «Звездные войны». С 2015 года Блейк находился в процессе развода со своей бывшей супругой Амандой Браун.

Яна Касьян работала на Украине в налоговой инспекции и получала юридическое образование. В США украинка с эффектной внешностью трудоустроилась в рекламном бизнесе.

В Америке она прожила два года, а 3 мая 2016 года родила девочку по имени Диана. Родители Яны специально приехали в США, чтобы помочь ей ухаживать за младенцем, рассказал друг семьи Денис Арончик.