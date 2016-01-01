Принц Гарри и Меган Маркл впервые официально появились вместе на публике

33-летний британский принц Гарри и его возлюбленная, 36-летняя американская актриса Меган Маркл, наконец перестали скрываться от посторонних глаз. В понедельник, 25 сентября, пара посетила первое совместное мероприятие - полуфинальный теннисный матч в рамках Игр непобежденных (Invictus Games) в канадском городе Торонто.

На днях принц Гарри открыл очередные Игры непобежденных (международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами. — Прим. ред.) в Торонто. На теннисный матч в рамках турнира наследник британского престола прибыл вместе со своей возлюбленной Меган Маркл.

Молодые люди держались за руки, пребывали в прекрасном настроении и открыто проявляли нежные чувства друг к другу прямо на публике.

Меган была одета в стильные голубые джинсы с дыркой на одной коленке и белую блузку Misha Nonoo, которая, как сообщает издание Daily Mail, носит название The Husband («Муж»). Что-то символичное в этом есть, не правда ли?

Напомним, официально об отношениях принца Уильяма и Меган Маркл британский королевский дворец объявил 8 ноября прошлого года, но считается, что пара начала встречаться в августе 2016-го.

Еще недавно влюбленные пытались всячески скрывать свои чувства от общественности. Но вот теперь подданные Великобритании ликуют, видя в их изменившемся поведении добрый знак.

Свадьба не за горами?