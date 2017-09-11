Свадьба-соло! Итальянка роскошно вышла замуж за саму себя любимую

В Италии женщина устроила роскошное торжество по случаю своего бракосочетания с... самой собой. Праздник был организован на высшем уровне, со всеми соответствующими такому событию атрибутами: длинное белоснежное платье, нежный букет невесты, трехъярусный торт и 70 приглашенных гостей, сообщает британская телекомпания BBC.

«Я абсолютно убеждена в том, что каждый из нас в первую очередь любит самого себя, - говорит Лаура Меси, 40-летняя тренер по фитнесу. - У вас вполне может быть своя сказка даже без принца».

Лаура Меси - одна из немалого числа женщин, которые убеждены, что выйти замуж за себя гораздо лучше, чем сочетаться браком с партнером.

Приобретающее все большую популярность в мире движение за такую необычную форму свадьбы носит название «сологамия».

Сторонники подобных церемоний говорят, что главной идеей сологамии является любовь к себе и принятие себя. Кроме того, они хотят получить такое же социальное одобрение, как и традиционные пары.

Лаура призналась, что идея бракосочетания с самой собой пришла к ней два года назад - после разрыва отношений, которые длились 12 лет.

Чтобы спланировать такую церемонию, нужны деньги и поддержка, считает она, но прежде всего - «немного безумия».

Nn ho solo fatto le foto e il video, ho snche creato (mixando 3canzoni scelte dalla sposa) la marcia nuziale! @carmelitadurso vuoi lo scoop? pic.twitter.com/o9V32C8sg2— Micaela Martini (@laMiky) September 26, 2017

«Я сказала друзьям и родственникам, что если к 40 годам не найду пару, то выйду замуж за саму себя», - рассказала Меси газете La Repubblica.

«Если однажды я встречу человека, рядом с которым увижу себя в будущем, я буду счастлива, но мое счастье никак не зависит от него»,

- добавила женщина.

Несмотря на то, что Меси невероятно воодушевлена своим поступком и опубликовала фотографии со свадебной церемонии в социальных сетях, нашлись люди, которые посчитали, что это грустно и глупо.

Отметим, что Лаура - первая итальянка, которая провела такую церемонию, хотя она и не имеет юридической силы. В мае соло-свадьбу также организовал житель Неаполя Нелло Руджиеро.