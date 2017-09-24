Настя Каменских попрощалась с лишним весом и пышным бюстом

В конце сентября 30-летняя Настя Каменских отправилась в долгожданный отпуск в Турцию. Постройневшая певица принимает солнечные ванны и публикует соблазнительные фотографии в бикини, демонстрируя фигуру со всех сторон.

27 сентября Настя Каменских, которая практически всю сознательную жизнь борется с лишним весом, выложила в Instagram пляжные кадры, сделанные после похудения. Невооруженным глазом видно, что певица получает удовольствие и от отдыха, и от самой фотосессии.

Поклонники остались в восторге от снимков постройневшей Насти в лиловом бикини и написали ей множество комплиментов:

«Как хороша!», «Здорово похудела. Хотя и тогда была красивой!», «Прекрасная фигура», «Сногшибательная».

Однако некоторые фолловеры девушки отметили, что с лишними килограммами ушла и ее некогда пышная грудь. Судя по всему, сама Каменских не переживает по этому поводу — она продолжает носить бюстгальтеры без пуш-апа.

По словам Насти,

раньше она очень любила поесть и теряла силу воли при виде сладостей, зато теперь контролирует свой рацион, покупает только полезные продукты и тщательно подсчитывает калории.

Также Каменских отказалась от мяса и алкоголя и начала питаться ровно три раза в день — в 10, 14 и 19 часов.

За последнее время популярная исполнительница похудела на 3 размера и теперь с легкостью выкладывает в микроблог свои фото в бикини. За жизнью Насти Каменских в Instagram наблюдают 2 миллиона человек, которые не перестают восхищаться ее силой воли.

Певица перепробовала множество диет и пришла к выводу, что, работая над фигурой, следует уменьшать не вес, а размер одежды.

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Sep 27, 2017 at 12:11am PDT

😆 A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Sep 27, 2017 at 12:10am PDT

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Sep 27, 2017 at 12:16am PDT