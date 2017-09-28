Серена Уильямс показала фигуру меньше чем через месяц после родов

Американская теннисистка Серена Уильямс, в сентябре этого года ставшая мамой, опубликовала фото своей фигуры после родов. Изображение появилось на странице 36-летней спортсменки в Instagram.

«Это очень дерзкий план, но я очень хочу выступить на Australian Open», — прокомментировала фото Уильямс. Напомним,

1 сентября американка родила дочь, которую назвали Алексис Олимпия. Отец ребенка — американский Интернет-предприниматель Алексис Оганян, один из основателей Reddit.

Уильямс-младшая выиграла Australian Open в 2017 году, будучи беременной. В 2018-м этот турнир пройдет во второй половине января на кортах теннисного центра «Мельбурн Парк».