Ворующая попкорн у принца Гарри девочка умилила Сеть

По просторам Интернета начал активно распространяться ролик, на котором запечатлено, как двухлетняя девочка ворует попкорн у британского принца Гарри.

Видео было снято на «Играх непобежденных» (Invictus Games) — международных мультидисциплинарных соревнованиях бывших и действующих военных, ставших инвалидами, сообщает The Telegraph.

На кадрах видно, как девочка, сидящая на коленях у своей мамы на трибуне рядом с принцем, протягивает ручку и начинает таскать попкорн из его пакета.

Гарри поначалу не замечает происходящего, а затем, поймав малышку, что называется, с поличным, начинает заигрывать с ней. Как это мило!