ФОТО: 59-летняя Шэрон Стоун элегантна и без белья

Американская актриса Шэрон Стоун, завоевавшая мировую известность благодаря главной роли в эротическом триллере «Основной инстинкт» в 1992 году, на днях попала в объективы папарацци в очень стильном и достаточно пикантном образе, сообщает Daily Mail.

59-летняя звезда Голливуда была замечена во время прогулки в Лос-Анджелесе.

Для выхода в свет красавица Стоун выбрала светлые укороченные брюки в полоску и белую блузку без рукавов из легкой ткани, под которой отчетливо просматривалась ее грудь.

Дополняли модный look знаменитости удобные и стильные туфли в тон, объемная белая сумка и солнцезащитные очки в желтой оправе.

Короткая стрижка, умеренный макияж с ненавязчивым акцентом на губы с помощью помады нежно-розового оттенка - все это вместе создавало невероятно гармоничный, современный и элегантный образ актрисы.

FOTO: RF/Coleman-Rayner/Vida Press

FOTO: RF/Coleman-Rayner/Vida Press

FOTO: RF/Coleman-Rayner/Vida Press

FOTO: RF/Coleman-Rayner/Vida Press

FOTO: RF/Coleman-Rayner/Vida Press

Шэрон Стоун, которая в кинематографическом мире считается не только одной из самых красивых, но и умных женщин, продолжает активно сниматься - только в этом году она задействована сразу в пяти картинах.

За роль в «Основном инстинкте» актриса в свое время была номинирована на «Золотой глобус», а также получила две кинопремии MTV.