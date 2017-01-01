Гороскоп Василисы Володиной на октябрь 2017 года

Василиса Володина, известный российский астролог и телеведущая, уверена, что все события в жизни, происходящие с нами, давно предсказаны звездами. Чтобы узнать свое будущее и уметь его корректировать, нужно лишь периодически заглядывать в гороскоп.

Осень продолжает набирать обороты, а влияние космических объектов меняет свой характер.

Октябрь может быть окрашен напряженным энергетическим воздействием. Представители зодиакального круга могут столкнуться с некоторыми сложностями, при этом трудности будут подстерегать там, где их не ждешь.

Василиса Володина рекомендует настроиться на борьбу, чтобы в итоге одержать победу над разочарованиями. Либо подойти к этому правильно, полагаясь на астрологический прогноз. Тогда ваши эмоции не попадут под угрозу, а месяц пройдет максимально удачно.

Овен

Овны, грядущий месяц для вас будет находиться во власти Венеры. Под удар попадут эмоции. Ваша кипучая энергия и возросшая на этой почве импульсивность могут случайно кого-нибудь обжечь.

Старайтесь сдерживать свои порывы: ваше волнообразное настроение с легкостью станет виновником всех неурядиц. Остерегайтесь решений, основанных исключительно на чувствах, мыслите шире, полагаясь на трезвый расчет.

До 13 октября Венера будет на четверть ослаблена нахождением в знаке Девы. Поэтому ее влияние коснется вас поверхностно, посеяв лишь сомнения. Вы в полной мере ощутите всю тяжесть негативного воздействия антагониста, когда он перейдет в ваш знак. Начиная с 14-го числа и вплоть до 31 октября вы будете склонны переживать по любому поводу. Вы будете вынуждены думать прежде, чем действовать, — это, кстати, поможет пережить сложный период и решить массу проблем.

Телец

Тельцам в октябре не помешает научиться правильно начинать день. Главное — это положить начало и настроиться на новые свершения. Вам очень пригодятся техники, направленные на привлечение удачи и положительной энергетики, поскольку главной планетой для вас выступит усиленный антагонист-Нептун. Его нахождение в Рыбах только усугубит и без того незавидное положение дел. Будьте благородны и выбирайте креативный подход в любой ситуации.

В начале месяца не переступайте черту своего трудолюбия, помните, что своевременный отдых — ключ к успеху в октябре. Релаксируйте, расслабляйтесь, занимайтесь приятными делами. Другими словами, всеми силами восполняйте свою энергетику.

Научитесь плыть по течению. Сумев подстроиться под влияние Нептуна, уже в середине месяца вы сможете преуспеть во многих делах, особенно в любви.

Близнецы

Близнецам стоит уделить внимание Плутону, который утратит свою ретроградность. Для вас эта планета обладает разрушительным началом и постоянно старается лишить вас самого главного — взаимодействия с людьми. Могут обостриться отношения с членами семьи, друзьями или любимым человеком, им будет трудно угнаться за вашим быстро меняющимся настроением.

Октябрь заставит Близнецов понервничать. Вам потребуется проявить немалую выдержку, чтобы удержать шаткое положение в своей личной и общественной жизни.

Однако шансы на успех обрести все еще возможно. Для этого придется считаться с мнением окружающих, которое может идти вразрез с вашим, и сохранять умеренность во всем.

Звезды советуют избегать необязательных людей, новых знакомств и не давать невыполнимых обещаний.

Рак

Предстоящий месяц вряд ли можно назвать счастливым для Раков: вокруг будут царить неопределенность и неоднозначность. В таком положении вы будете чувствовать себя крайне некомфортно. Первое, что потребуется сделать, — это избавиться от всех навязчивых мыслей, негативных программ и энергетических вампиров. Иначе вы в полной мере ощутите нехватку сил.

Октябрь пройдет под эгидой Сатурна, планеты, ведающей тяжелой энергетикой. Весь месяц он не покинет знак Стрельца, а значит, пора подумать о себе. Звезды говорят, что вы слишком много времени и сил уделяете близким людям,

настало время выполнить все обещания, данные себе. Настройтесь на то, что вам предстоит научиться видеть себя со стороны, относиться к себе как к лучшему другу, выбирать не только сердцем, а подключать голову.

Сатурн научит вас следовать этому правилу.

Лев

Ваш покровитель Марс поделится с вами своей воинственной энергетикой. Это значит лишь одно: Львам удастся перетянуть удачу на свою сторону и наконец встать у руля своей жизни. Период с 1 по 21 октября можно смело назвать временем возможностей.

Главное — не потерять контроль над ситуацией. Используйте свою усиленную энергетику и амбиции, чтобы добиться желаемого, не молчите и не бездействуйте.

Переход Марса в созвездие Весов, который состоится 22 октября, полностью лишит его сил, что сделает вас свободными. Однако подобная свобода может дорого обойтись. Вы рискуете сбиться с пути, потерять свой ориентир в жизни. Возьмите паузу, не меняйте направления движения, не спешите принимать решения, осмотритесь и выждите последние 8 дней.

Дева

Среди всех планет на первое место по значимости выходит Юпитер. Его деструктивное воздействие станет для вас значимым в октябре. Придется пересмотреть все свои убеждения. Вселенная всеми силами будет сигнализировать вам о подступающих изменениях, на которые следует обратить внимание.

Долгожданный переход космического гиганта обозначен 10 октября. Юпитер покинет созвездие Весов и начнет движение в знаке Скорпиона.

С этого момента все ваши действия будут хорошо спланированы и направлены на личное благополучие. Соединение расчетливости и храбрости даст отличный результат. Звезды рекомендуют между действием и бездействием всегда выбирать первое.

Иначе нереализованная энергия может стать бомбой замедленного действия.

Весы

Звезды предупреждают, что амбиции, меркантильность и погоня за сверх-успехом в октябре будут жестоко наказуемы. Дело в том, что Меркурий станет вашим наставником на ближайшие 30 дней. Он проявит по отношению к вам щедрость и благородство, но вначале его придется заслужить. От вас потребуется верность данным обещаниям, своим принципам и целям. Другими словами, меньше мечтайте и больше делайте.

Пока Меркурий, покровитель материального мира, будет находиться в созвездии вашего знака, нет причин для волнения.

Удача не покинет тех представителей знака Весы, которые привыкли добиваться успеха честным путем. Сложности возникнут после 16 октября. Появится необходимость избавиться от жажды наживы, усмирив свои амбиции и аппетиты.

Скорпион

Скорпионы, октябрь стоит посвятить реализации всех своих планов и желаний. Поскольку Луна станет для вас главным космическим объектом на ближайшие 30 дней, следует более внимательно относиться к деталям и каждому дню в отдельности. Для вас настала пора проработать любую мелочь, внимательно контролируя каждый свой шаг. Самое жаркое время придется на 13, 14, 15, 25, 26 и 27 октября. В эти дни негативная энергетика вашего антагониста ослабнет, а значит, можно смело заняться исполнением желаний.

К сожалению, с 1 и до 12 октября активность Луны не упадет ниже пятидесяти процентов. Это будет весьма сложный период для всех Скорпионов.

Постарайтесь найти для себя ярких и сильных помощников в лице успешных людей: наблюдайте за ними, перенимайте манеру поведения. В делах же двигайтесь плавно и осторожно, без рисков и лишних авантюр.

Стрелец

Уран, который отмечен движением вспять, в октябре активизируется. Он будет черпать силы из созвездия Овна, распространяя на вас свои негативные потоки. У каждого знака Зодиака есть свои источники отрицательного воздействия, и для Стрельцов это именно Уран. Астрологи советуют набираться сил, ухаживать за собой и готовиться к тому, что вот-вот наступит нечто важное, что перевернет с ног на голову всю вашу жизнь.

В природе Уран обладает неоднозначной энергетикой: она может быть как деструктивной, так и положительной. Эта планета покажет вам, что от неудачи до удачи всего лишь один шаг.

Приготовьтесь к тому, что препятствия будут приходить из ниоткуда. Но цель их не состоит в том, чтобы разрушить вашу жизнь, — напротив, они помогут закалить ваш дух, а вместе с тем обрести опыт и новые перспективы.

Козерог

В октябре Венера откроет Козерогам все пути и дороги. Дело останется за малым: выбрать для себя что-то одно, самое важное, и начать действовать. В начале месяца придется как следует подготовиться к подступающим изменениям: вы должны быть полны энергии и сил. С 1 по 13 октября ваш покровитель будет ослаблен, его активности хватит разве что на мотивацию. Все изменится 14 октября, когда Венера, покровительница чувств и эмоций, перейдет в созвездие Весов. Тут всем будет комфортно, особенно это касается Козерогов.

Вторая половина месяца поможет пересмотреть свое отношение к жизни.

Разрешите себе немного помечтать, будьте собой, забудьте о преградах и комплексах, которые сами себе выстроили. Важным шагом станет решение о том, что для вас важно, а что может отойти на второй план.

Лишь расставив приоритеты, переступив через свои страхи, вы станете победителем. Так велят звезды.

Водолей

Начинать каждый новый день стоит с позитива. Именно такому правилу должны следовать Водолеи в октябре. Пора сказать «нет» поступающему негативу, страхам и тревоге. Звезды не простят вам плохого настроения. А ваш антагонист Солнце всеми силами будет пытаться разрушить то, что у вас уже есть. Возьмите себя в руки: первые 22 дня вы проведете в борьбе с разрушительными потоками солнечной энергии.

После 22 октября Солнце уступит, перейдя в созвездие Скорпиона. Тут оно полностью ослабнет, лишившись всех своих сил.

А значит, все преграды спадут, жизнь озарится новыми возможностями. Большой удачи ждать не стоит, зато эмоции придут в норму, к вам вернется оптимизм, а вместе с ним — желание двигаться только вперед, к мечте.

Рыбы

Умеренная и позитивная энергетика Луны будет направлена вам в помощь для поиска своего предназначения и эмоционального разряда.

Оказавшись в тупике, воспользуйтесь самоанализом — это лучший выход из сложных и запутанных ситуаций. Хотя подобного ждать не стоит, если вы требовательны к себе и ответственны за все данные вами обещания.

Самое лучше время для представителей Рыб — период с 1 по 12 октября. Луна не изменит своего характера, а ее уровень силы будет высок. Такой шанс выпадает не каждый месяц, поэтому используйте лунную фазу с пользой. Удастся сделать многое, если не все. Единственное — вам придется на несколько дней забыть о личной инициативе и пустить события жизни на самотек. Опасное время придется на 13, 14, 15, 25, 26 и 27 октября. Не доверяйте лжецам и непроверенной информации.