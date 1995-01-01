Их ищут родные и друзья: октябрьский cписок «Жди меня» в Латвии

При посредничестве передачи «ЖДИ МЕНЯ» и Многонациональной службы поиска людей своих родных и друзей в Латвии ищут люди со всего мира.

Езову Ольгу Анатольевну 1984 г. р. ищет сестра Эва. «Нашу маму зовут Анита».

Козлова Инесса Волдемаровна ищет свою сестру Козлову Светлану Волдемаровну 1981 г. р. и брата - Козлова Алексея Волдемаровича 1988 г. р. «Сестренка и братик, отзовитесь!»

Гинта и Айнарс Вальгисы ищут своего брата Вальгиса Яниса Ояровича и сестру - Вальгис Сармити Ояровну. Они родились в 1960-63-м годах.

Галеева (Андрюхина )Тамара ищет своего племянника Андрюхина Дмитрия Анатольевича 1979 г. р.

Романычеву Нину Никитичну 1942 г. р. ищет сын - Романичев Андрей.

Коршунову Надежду 1952 г. р. ищет сестра - Зданович Тамара. «Связь с сестрой пропала в 2004 году».

Зеленцов Георгий ищет свою сестру Зеленцову Наталью 1958 г. р. и брата - Зеленцова Юрия 1955 г. р. «Связь пропала с 2000 года».

Мартиненко (фамилия девичья) Ольга! Вас ищет Рассудина Ольга.

Двоюродною сестру Петрову Лилию и ее семью ищет Ефимов Виктор. «Связь пропала в 1978 году».

Коваленко Галину 1940 г. р. ищет Липачева Нина. «Ищу одноклассницу и лучшую подругу».

Савчук Татьяну и ее семью ищет Савчук Александр. У Татьяны есть дочь Дарья Викторовна.

Скутельский Игорь, вас ищет Пелинская Евгения. «Ищу своего друга детства».

Гугина Ольга ищет свою двоюродною сестру Кукушкину Ольгу 1962 г. р. и двоюродного брата - Кукушкина Сергея 1963 г. р.

Нефедова Мария ищет Богданова Федора 1957 г. р. «Связь с отцом прервалась в 1995 году».

Анпилогова Екатерина ищет родною сестру отца и свою тетю Анпилогову Людмилу.

Катковска Илона ищет родную тетю Лейтан Марию и ее дочерей Стеллу и Анжелику.

Данилюк Иван ищет своего дядю Данилюка Миколу 1956 г. р.

Пимбере Оксана ищет своего отца Пимберса Юриса и родных братьев и сестер.

Если вам знаком кто-то из списка разыскиваемых людей или вы нашли в нем свое имя, просим откликнуться - написать или позвонить добровольному помощнику программы «Жди меня» Мартиньшу Зиебергсу.

Если вы по каким-то причинам не желаете встречаться со своими родными или друзьями, также просим сообщить, чтобы вас не искали напрасно.

Э-мейл: martins.ziebergs@inbox.lv. Моб. тел. 29923833.