Из дневников латвийской теледивы Елены Грицук: Малышка на миллион

Когда я была маленькой девочкой, я мечтала стать принцессой. И наверняка была не одинока в своем желании - таких псевдо-принцесс была уйма! В каждом дворе можно было найти несколько потенциальных роковых красоток.

А ведь правда, принцессой быть замечательно, поистине волшебно! Они всегда хорошо выглядят, их все любят, ценят, ими восхищаются, а принцы в очередь выстраиваются, чтобы завоевать девушек своей мечты.

Недавно я задумалась: а почему наши мечты не реализуются в более взрослом возрасте, или реализуются, но далеко не у каждой из девочек?

Ведь не обязательно быть голубых кровей, чтобы современные принцы выстраивались в очередь, горели желанием пообщаться с вами и ухватить хоть немного вашего драгоценного времени.

Зачастую проблема в том, что мы не позволяем мужчинам, которые находятся рядом с нами, быть принцами и, соответственно, не можем стать «малышкой на миллион».

Возможно, в голове не раз возникал вопрос: почему для одних женщин мужчины способны на многое, а другим и дверь не всегда откроют? Ответ прост: станьте той женщиной, которая вдохновляет мужчин «на подвиги», той, которой хочется помочь, той, рядом с которой будет только достойный мужчина.

Мне всегда нравилась глубина мысли Ивана Бунина, он очень много писал о женщинах, об их складе ума, внутреннем мире.

Одна из его цитат может стать руководством к действию: «Женщины никогда не бывают так сильны, как когда они вооружаются слабостью». А ведь правда, сила женщины в ее слабости.

Я много раз замечала, что когда надеваю неудобные шпильки или узкую юбку-карандаш, которая сковывает движения, - мужчин как магнитом тянет мне помочь. Помочь спуститься по лестнице, даже если эта лестница состоит из одной ступеньки, помочь выйти из машины и т. д.

FOTO: из личного архива Елены Грицук

Честно говоря, я всегда любила и люблю мужское внимание, ведь без него женщины, как цветочки, просто вянут… А вот этого не надо - надо расцветать, причем во всей красе! Недавно я открыла для себя интересного питерского автора Милу Левчук. Говорят, эта хрупкая блондинка помогла спасти не один брак и сделала счастливыми тысячи женщин. Мила создала свой институт женского достоинства. Она стала автором книги, в которой существует занимательная теория. Автор разделает женщин на три касты: женщина- плюс, женщина-минус и женщина-нолик. Если вкратце, то

женщина-плюс - это и есть та самая принцесса, которая обязательно встретит своего принца, идеальная женщина, обладающая рядом исключительных качеств.

Например, она не ругается матом, не ведет себя вызывающе, позволяет мужчине проявить себя, улыбчива, добродушна, не навязывается, образованна, аккуратна, разборчива.

Женщина–минус всегда и все берет в свои руки, может заплатить за мужчину, снимает с него мужские обязанности, так как считает, что и сама может со всем справиться. И третий вид - это женщина-нолик.

Этот тип женщин всегда оставляет свое мнение при себе, так как его не слышат или не хотят слышать. Женщина, которая потеряла свое достоинство и позволяет полностью собой управлять в ущерб себе же, недолюбленная бедолага.

Я согласна с Милой, что нужно стремиться к тому, чтобы выработать привычку быть женщиной-плюс. Как я уже говорила, не обязательно родиться принцессой, можно ею стать.

FOTO: из личного архива Елены Грицук

Кажется, что женщины иногда и думать забыли о своем достоинстве и сами не подозревают, как ужасно выглядят со стороны. Недавно у меня была трагикомичная ситуация в одном из заведений нашего славного града. Пятничным вечером мы с моим любимым мужчиной вышли потанцевать и пообщаться с друзьями в одно известное атмосферное место. Надо сказать, что мой молодой человек мирно стоял и общался со своим другом, а мы тем временем с супругой этого друга болтали о своем, о девичьем. Как говорится, ничто не предвещало ничего такого,

как вдруг молниеносная рыжеволосая бестия, проходящая мимо наших спутников, легким движением руки схватила моего милого за пятую точку и остановилась рядом, широко улыбаясь.

Не нужно говорить о том, что у всех наступил небольшой культурный шок от раскрепощенности девушки.

Сделав шаг вперед, я улыбнулась и сказала, что молодой человек женат, на что моя вторая половина парировала, что да, причем глубоко. После этой фразы незнакомка должна была бы отступить, но нет… Рыжеволосая дама ответила: «Ничего страшного, я тоже замужем!». Увидев, что восторженных взглядов после ее речи не последовало, дама удалилась. Видимо, она была не прочь сообразить на троих, как говорится, «амур де труа». И самое интересное, что, возможно, и эта особа задается вопросом: «А что не так? Почему мне не везет в любви?».

Думаю, с таким подходом не только не повезет, но и по милому личику можно схлопотать, будь на моем месте другая девушка, менее спокойная и уравновешенная. Про женское достоинство я вообще молчу.

Так что дело это не только не похвальное и унизительное, но еще и опасное… Не поощряю я такую инициативу.

FOTO: из личного архива Елены Грицук

Как-то за чашечкой чая я спросила милого, а что привлекает мужчин в женщинах больше всего, на какую особу женского пола всегда упадет взгляд. Ответ был прост как дважды два: «Конечно, на ту, которая отлично выглядит, женственно.

Очень важно и внутреннее содержание - оно важнее даже, чем внешность, но для того, чтобы раскрыть, что там внутри, должна понравиться и оболочка.

Ведь мы, мужчины, любим прежде всего глазами.

Если нам нравится, то мы подойдем, заговорим, предложим вместе испить чашечку кофе, а там уже посмотрим…». Мне стало интересно, и я продолжила утолять свое любопытство: «Так, значит, два года назад ты ко мне подошел только потому, что я классно выглядела?». Тут молодой человек улыбнулся и сказал: «Не только…

Ты так красиво улыбалась, разговаривая с подругой. И глаза… они блестели. Люблю женщин с горящими глазами. Подумал, что такая девушка не может оказаться плохим человеком».

«Вот она, формула успеха», - подумалось мне, и я решила провести небольшой эксперимент.

Заключался эксперимент в том, чтобы неделю побыть женщиной-плюс и «малышкой на миллион» в одном лице. Буду всю неделю ходить исключительно в женственных нарядах, платьях, юбках, кружевных топах и, конечно, же на лабутенах-каблуках. :)))

«Восхитительные штаны» решила на время спрятать в шкаф, туда же отправились модные лоферы с кедами. Непременно каждое утро из дома я выходила с улыбкой, следила за выражением лица, пыталась сохранять блеск в глазах, думая о вкусных конфетках и новой паре туфель или о солнечном французском побережье (ну мало ли от чего глаз блестит), старалась не заводиться по пустякам. Оказалось, что это совсем не сложно - быть женщиной-плюс, той самой «малышкой на миллион». В первый же день эксперимента на автомойке мне сделали скидку в размере двух евро со словами, что всегда счастливы видеть таких жизнерадостных и красивых клиенток. Согласитесь, мелочь, а приятно. Дальше - больше!

Как только я куда-то заходила, элегантно ковыляя в туфлях на каблуках, каким-то магическим образом всегда находился мужчина, готовый открыть дверь.

Самое интересное, что мужчины счастливы от того, что могут нам помочь, проявить свою мужественность, пусть даже и в мелочах. Когда я возвращалась к машине из торгового центра, нашелся человек, готовый довезти тележку до нужного места, ведь как такая красавица с этим справится, а ему совсем не сложно. Чудеса, да и только… За время эксперимента несколько раз я получила приглашение на кофе и одно предложение отужинать в каком-нибудь приятном ресторанчике. От всех предложений я отказалась, так как все эксперимента ради, а сердце уже занято.

Понятное дело, что в повседневной рутине не всегда удается сдерживать эмоции или ездить в магазин как девушка с обложки Vogue.

Куда удобнее надеть любимые удобные кеды, рваные джинсы и отправиться по своим делам, но улыбку можно прихватить с собой, ведь она совсем не тяжелая, а эффект от ее присутствия огромный!

Лучше стараться быть плюсиком, тогда и все вокруг для вас станет позитивным, включая отношение к вам мужчин.