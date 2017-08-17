Скелеты в шкафу: 10 неожиданных признаний секс-символа Comedy Woman

Когда знаменитости рассказывают неизвестные вещи о себе и своей жизни - это всегда интересно. Истории из детства, страхи, комплексы, тайны, предметы обожания, привычки, хобби - в общем, все то, что показывает их с неожиданной стороны и в абсолютно новом для нас свете. А главное - необычные детали зачастую подчеркивают то, что звезды - тоже люди. На этот раз свои секреты раскрыла любимица миллионов, звезда Comedy Woman и Love is на ТНТ Екатерина Варнава. Хотите узнать, чего актриса боится больше всего на свете и сколько килограммов весит на самом деле? Читайте скорее!

Кажется, в современном мире сложно что-либо утаить. Тем более звездам. Ежедневно мы узнаем что-то новое о них по телевизору, радио, из газет, журналов и, конечно, Интернета. Многое знаменитости сами рассказывают о себе в своих интервью или социальных сетях, а что-то открывается миру случайно или через посредников.

Но порой какие-то факты, на первый взгляд кажущиеся незначительными, нигде не упоминаются, а между тем именно они показывают нам известных людей в ином свете - более простыми, похожими на нас, приземленными.

Woman.ru решил выведать у российских знаменитостей 10 вещей, которых мы не знали о них ранее.

На этот раз свои 10 секретов открыла Екатерина Варнава. Вот уже 10 лет актриса занимается любимым делом - участвует в шоу Comedy Woman и с недавних пор снимается в скетчкоме Love is на ТНТ.

Все эти годы интерес к нашей героине только растет - поклонников (равно как и хейтеров - куда без них?) заботят ее внешность, характер и, конечно, личная жизнь.

И здесь у нее все «до скучного хорошо»: она собой довольна, она любима, она востребованна. Казалось бы, скрывать нечего. И все-таки Екатерина раскрыла несколько фактов, ранее никому не известных.

Гуд морнинг, пипл😁 Брови, мэйк, причесон by @keeplooking.ru 💜💜💜 A post shared by КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) on Oct 6, 2017 at 12:58am PDT

1. Я жутко боюсь насекомых, причем любых, а в особенности - бабочек!

2. Я очень нефотогеничный человек. Поэтому самая популярная фраза, которую я слышу: «В жизни вы такая красивая, а вот на экране выглядите не очень».

3. Я так часто перекрашивала и обесцвечивала волосы, что однажды на съемках Comedy Woman на ТНТ у меня просто отвалилась челка.

4. Левая нога у меня 40-го размера, а правая — почти 41-го. С возрастом эта асимметричность стала еще более очевидной.

5. Мой самый большой страх — что с родителями что-то случится.

6. При росте 175 сантиметров я вешу 56 килограммов. А в 16 лет весила все 75! Ой, ошибочка вышла! Сейчас я вешу уже почти 55!

7. Два раза в жизни мне ломали нос, причем при абсолютно идиотских обстоятельствах!

8. В вечном споре между каблуками и кроссовками я всегда на стороне последних.

9. Я очень плохо плаваю. Наверное, это единственная вещь, которую я делаю плохо.

10. А еще я очень скромная (улыбается)!

Подпираю стены, машины.. Дорого. Звоните... 💥 Photo by @orlovamariya_ice A post shared by КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) on Sep 10, 2017 at 6:34am PDT