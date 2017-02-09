Из красавицы в чудовище: звезда «Твин Пикс» шокировала отекшим лицом и фигурой

Поклонники «Твин Пикс», казалось, давно смирились с тем, что внешность одной из главных героинь этого сериала, 47-летней Лары Флинн Бойл, уже никогда не будет прежней. Однако свежие непостановочные снимки актрисы до глубины души потрясли даже ее самых преданных и подготовленных фанатов. Дело в том, что на этих кадрах Лара выглядит хуже, чем когда-либо за последнее время.

Недавно Лара Флинн Бойл попала в объективы папарацци во время прогулки с собакой по Беверли-Хиллс. Эти случайные кадры повергли поклонников актрисы в настоящий шок. На фото лицо звезды сериала «Твин Пикс» выглядит еще более одутловатым, чем раньше.

Вместе с тем на подбородке и шее Флинн Бойл появились довольно глубокие складки и морщины, с которыми в ней едва ли можно узнать некогда одну из красивейших актрис Голливуда.

Фигура Лары также сильно изменилась за последнее время.

От некогда аппетитных округлостей Флинн Бойл не осталась и следа.

Теперь у актрисы нет даже намека на упругие ягодицы, ее руки и ноги напоминают палочки, а живот, напротив, выглядит неестественно круглым и раздутым, как шарик.

Напомним, что бьюти-трансформация актрисы связана с пластикой и бьюти-процедурами, которыми она увлеклась в начале 2000-х.

FOTO: AKM Images/GSI Media/Vida Press

FOTO: AKM Images/GSI Media/Vida Press

FOTO: AKM Images/GSI Media/Vida Press

FOTO: AKM Images/GSI Media/Vida Press

FOTO: AKM Images/GSI Media/Vida Press

Сначала Лара избавилась от едва заметной горбинки на носу и увеличила губы, а потом попросту не смогла остановиться.

В результате из-за многочисленных операций и «инъекций красоты» Флинн Бойл утратила прежнее лицо и перестала получать новые предложения о работе.

Теперь ее снимки в Сети появляются разве что в качестве иллюстраций к материалам про неудачную пластику.

Немного уставшая Лара Флинн Бойл 47,замечена в Beverly Hills, 3.10.17!#laraflynnboyle 🤔😳🔥✌🏼⭐️ #celebrity #celebritynews #famous#celebritystyle#hollywoodstar#showbiz#gossip#omg#hotornot#bellahadid#kendalljenner#pink#richandfamous#spletnik#hollywoodstar#селебрити#celebs#PressPlay#fitmama#bestoftheweek#plasticsurgery#influencer#gossipdidi#star#blogging#有名人#ハリウッド A post shared by Celeb news (@gossipdididi) on Oct 4, 2017 at 2:24am PDT

Смотрите, какой красавицей Лара Флинн Бойл была когда-то:

Sorry guys for not posting, school has been stressing me out A post shared by Sherilyn Fenn (@fennsherilyn) on Oct 8, 2017 at 7:38am PDT

#laraflynnboyle #kylemaclachlan #90s #relationshipgoals #couplegoals #love #beautiful #twinpeaks 💘 A post shared by ᴘʟᴜɴɢᴇ ɪɴᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴘᴀsᴛ. (@the80s.90s) on Oct 6, 2017 at 10:49am PDT

🍂🌾 #laraflynnboyle #donnahayward #twinpeaks #davidlynch A post shared by portrait_s (@portrait_s) on Feb 9, 2017 at 1:03pm PST

Hi I'll post more I just have lots of classes to worry about, anyways @twinpeakstoo is helping me with video edits I was hoping to post the one I made but I didn't like it A post shared by Sherilyn Fenn (@fennsherilyn) on Sep 20, 2017 at 5:38am PDT

Архивные кадры из сериала «Твин Пикс» смотрите в нашей галерее:

А вот как выглядят другие звезды сериала «Твин Пикс» спустя 25 лет: