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Из красавицы в чудовище: звезда «Твин Пикс» шокировала отекшим лицом и фигурой

woman.ru/Русский TVNET
Фото: AKM Images/GSI Media/Vida Press

Поклонники «Твин Пикс», казалось, давно смирились с тем, что внешность одной из главных героинь этого сериала, 47-летней Лары Флинн Бойл, уже никогда не будет прежней. Однако свежие непостановочные снимки актрисы до глубины души потрясли даже ее самых преданных и подготовленных фанатов. Дело в том, что на этих кадрах Лара выглядит хуже, чем когда-либо за последнее время.

Недавно Лара Флинн Бойл попала в объективы папарацци во время прогулки с собакой по Беверли-Хиллс. Эти случайные кадры повергли поклонников актрисы в настоящий шок. На фото лицо звезды сериала «Твин Пикс» выглядит еще более одутловатым, чем раньше.

Вместе с тем на подбородке и шее Флинн Бойл появились довольно глубокие складки и морщины, с которыми в ней едва ли можно узнать некогда одну из красивейших актрис Голливуда.

Фигура Лары также сильно изменилась за последнее время.

От некогда аппетитных округлостей Флинн Бойл не осталась и следа.

Теперь у актрисы нет даже намека на упругие ягодицы, ее руки и ноги напоминают палочки, а живот, напротив, выглядит неестественно круглым и раздутым, как шарик.

Напомним, что бьюти-трансформация актрисы связана с пластикой и бьюти-процедурами, которыми она увлеклась в начале 2000-х.

FOTO: AKM Images/GSI Media/Vida Press
FOTO: AKM Images/GSI Media/Vida Press
FOTO: AKM Images/GSI Media/Vida Press
FOTO: AKM Images/GSI Media/Vida Press
FOTO: AKM Images/GSI Media/Vida Press

Сначала Лара избавилась от едва заметной горбинки на носу и увеличила губы, а потом попросту не смогла остановиться.

В результате из-за многочисленных операций и «инъекций красоты» Флинн Бойл утратила прежнее лицо и перестала получать новые предложения о работе.

Теперь ее снимки в Сети появляются разве что в качестве иллюстраций к материалам про неудачную пластику.

Смотрите, какой красавицей Лара Флинн Бойл была когда-то:

Sorry guys for not posting, school has been stressing me out

A post shared by Sherilyn Fenn (@fennsherilyn) on

#laraflynnboyle #kylemaclachlan #90s #relationshipgoals #couplegoals #love #beautiful #twinpeaks 💘

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🍂🌾 #laraflynnboyle #donnahayward #twinpeaks #davidlynch

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Архивные кадры из сериала «Твин Пикс» смотрите в нашей галерее:

А вот как выглядят другие звезды сериала «Твин Пикс» спустя 25 лет:

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