Что начать есть, чтобы похудеть?

ем, кто хочет иметь стройную фигуру, нужно выстроить для себя специальную систему питания, утверждают диетологи. Как же сделать свой рацион диетическим и не подорвать здоровье?

По словам диетолога Елены Кален, распространенная мера похудения - ограничении калорий - не всегда помогает уменьшить вес. Организм может недоедать, либо снова переедать, и в итоге масса тела стоит на месте.

Важно научиться питаться так, чтобы не перегружать организм едой, но в то же время получать достаточно полезных веществ.





Для этого специалист рекомендует сочетать вместе некоторые диетические продукты. Например, такие как овсянка и куриные яйца. В составе яиц присутствуют незаменимые аминокислоты, а в овсянке – клетчатка, защищающая сосуды от холестерина



Также полезно совмещать фрукты и маложирные сыры или творог.

Во фруктах много витаминов, но также есть фруктоза, поднимающая уровень сахара в крови. Белок сыра или творога поможет стабилизировать этот процесс.

В качестве заправки к овощным салатам диетолог советует выбирать кефир и лимонный сок.



Кроме того, овощи целесообразно сочетать с крупами, а также с мясом, поскольку белок легче усваивается в сочетании с клетчаткой. Блюда, в которых соединяются вместе овощи и крупы или же овощи и мясо, для достижения стройной фигуры полезно есть на завтрак или на обед.