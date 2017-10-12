155-килограммовая модель Тесс Холлидей показала, как качает свои необъятные тылы

32-летняя Тесс Холлидей построила карьеру благодаря своим пышным формам. Самая полная в мире plus-size-модель не раз заявляла, что не собирается худеть и обожает каждый из своих 155 килограммов. Какого было удивление ее поклонников, когда девушка выложила в микроблоге ролик со своей тренировки в спортзале.

Тесс Холлидей часто выкладывает снимки, на которых в полной мере демонстрирует свои впечатляющие формы.

Подписчицы не устают признаваться девушке в любви и говорить, что она для них — луч надежды и образец для подражания. 13 октября plus-size-модель опубликовала на своей странице в Инстаграме видео с одной из своих тренировок.

На нем звезда делает приседания и качает бицепсы. Однако вместо комплиментов девушка получила очередную порцию негатива в свой адрес.

Тесс решила расставить все точки над i и обратилась к интернет-пользователям.

«Люди думают, что я не хожу на фитнес, однако я просто не считаю нужным постить фотографии из зала каждый раз. Когда начинаешь по-настоящему любить себя, то хочешь заботиться о своем теле так, как считаешь нужным.

Стоит мне опубликовать кадры с тренировки, каждый из вас мнит себя тренером или врачом и подшучивает надо мной. Вы просто терпеть не можете, когда кто-то с таким телом добивается успехов», — сказала plus-size-модель.

Reunited with @mackfit & working on my 🍑🏋🏻#effyourbeautystandards #fatgirlsworkouttoo A post shared by Plus Model✨Mom✨Author✨Feminist (@tessholliday) on Oct 12, 2017 at 2:49pm PDT

Холлидей также постоянно подчеркивает, что толстый — не значит больной и ленивый. Она утверждает, что абсолютно здорова и занимается спортом по меньшей мере четыре раза в неделю: в спортзале с тренером или в бассейне, или на свежем воздухе.



