Стало известно, что для сохранения стройности пьет Виктория Бекхэм

Поклонники 43-летней Виктории Бекхэм неустанно интересуются, как ей удается на протяжении многих лет держать себя в безупречной форме. К радости фанатов, на днях дизайнер наконец раскрыла главный секрет своей потрясающей фигуры, рассказав о необычном напитке, который помогает ей избегать переедания.

Ни для кого не секрет, что Виктория Бекхэм во многом себе отказывает, чтобы сохранять по-девичьи стройную и хрупкую фигуру.

Как оказалось,

помимо спорта и жесткой диеты многодетная мама также прибегает к одному необычному методу, который помогает ей держать вес под контролем и не набирать лишнего.

На днях в своих Instagram Stories Виктория призналась, что каждое утро начинает с приема яблочного уксуса. В день Бекхэм выпивает по 2 столовые ложки раствора натощак, что помогает звезде снизить аппетит и нормализовать жировой обмен в организме.

Кроме того, Виктория питается исключительно органическими продуктами, а ее рацион при этом в основном состоит из вареных овощей и зелени.

Оговоримся, что перед тем, как пить яблочный уксус в целях похудения, необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Помните, что употребление этой кислоты строго противопоказано беременным, а также людям с проблемами желудочно-кишечного тракта.





