Как уборка в доме чудесным образом изменит вашу жизнь

Японский эксперт по наведению порядка Мари Кондо обещает: если вы готовы к большим переменам, результатом уборки станет настоящее чудо. Houzz.ru прочитал ее книгу «Меняющая жизнь магия наведения порядка: японское искусство избавления от ненужных вещей и организации пространства» и делится впечатлениями.

После многих лет практики японский специалист по организации пространства разработала свой собственный метод.

Суть проста, а вот применить его бывает невероятно трудно, ведь люди ни за что не желают расставаться с собственными вещами.

Итак, две ключевые установки метода Мари Кондо сводятся к тому, что держать дома следует только те вещи, которые наполняют сердце радостью. А в процессе уборки нужно работать не с комнатами, а с категориями вещей.

Кондо довольно часто использует фразу «искриться радостью», говоря о дорогих сердцу вещах. Суммируя сказанное, можно сделать такой вывод: если вы не любите вещь, избавьтесь от нее.

Трудность заключается в том, чтобы различить понятия «счастье» и «привязанность».

В своей книге Кондо предлагает довольно жесткий способ, помогающий это сделать.

«Возьмите вещь в руки, пощупайте ее и постарайтесь ощутить, есть ли в ней радость», — пишет Кондо.