Из дневников латвийской теледивы Елены Грицук: Ну где же ты, Герман?!

Многие из нас, девочек, мечтают о «прекрасном прЫнце». Кажется, что это заложено уже с рождения где-то на подкорке девичьего сознания. Эти мечты возникают независимо от возраста женщины. Они просто есть, просто живут внутри нас. Порой они даже живут вопреки. Вот смотришь на даму - вроде бы взрослая, красивая, независимая, слегка надменная женщина с острым язычком - стервозная леди, а все туда же. Может, с виду и не скажешь, и даже можно услышать из уст этой дамы, что все эти мечты для наивных дур, но если копнуть… копнуть глубже, то под грунтом разочарований и обид, слез и бессонных ночей живет она – мечта маленькой девочки о «прекрасном принце».

И вот мы, красивые и нежные создания, растем, взрослеем, набираемся опыта общения с противоположным полом и не перестаем задаваться вопросом: «Ну где же ты, Герман?». Лично я задаюсь немного другим вопросом: «Сколько же лягушек нужно перецеловать, чтобы одна из них наконец-то превратилась в красивого и умного, того самого мужчину с большой буквы М?!». Судя по всему, немало…

Хочется сказать и о современных мужчинах.

Мужчина нынче пошел балованный. Балованный всем – и женской красотой, и правом выбора, и количеством предлагаемого выбора, и что самое страшное – вседоступностью и вседозволенностью.

Мы, женщины, отчасти сами виноваты в этом. Сами боролись за эмансипацию, сами кричали, что двери в машину можем и сами открыть (не безрукие ведь), сами сняли каблуки и надели удобные лоферы.

Все это отбивает у мужчин желание ухаживать за нами, совершать ради нас сумасшедшие поступки. Когда девушка идет на каблуках, в неудобной узкой юбке, то она выглядит очень трогательно и слегка беспомощно.

Это будит в мужчине инстинкт охотника, романтика и героя одновременно. Такой женщине хочется помочь спуститься по лестнице, открыть дверь, помочь сумку донести и т. д.

Могу по собственному опыту сказать, что женственность привлекает мужчин, привлекает гораздо больше, чем независимость.

FOTO: из личного архива Елены Грицук

В эпоху унисекса женские и мужские обязанности перемешиваются между собой. Нет четкого разграничения, что мужчина – это добытчик, а женщина – хранительница домашнего очага. Понятия «брак» и «замужество», кажется, приобретают другие оттенки, они теряют свою ценность как таковую. Зачастую фраза «в женщине должна быть загадка» воспринимается современными девушками с неким пренебрежением.

Современные леди готовы раскрыть все свои загадки в первый же вечер… а правильно ли это?

Девочки, зачем сразу же отправлять себя на свалку ненужных автомобилей? Лучше быть высококлассным автомобилем, который все хотят, но не каждый может себя позволить.

Я понимаю, что мир сейчас очень быстро развивается и в эпоху Интернета тормозить нельзя, иначе попросту можно отстать от жизни, но все же не стоит забывать о нравственности и приличиях. Исходя из всего выше сказанного, могу заявить, что мужчины из-за этих вот факторов распустились. Им больше и не хочется, раскрывать наши тайны женского бытия, томиться в сладком ожидании той самой ночи и быть настоящими принцами, а о серьезности вообще молчу! А зачем, ведь можно все и так быстро и безболезненно получить… Можно прокатиться на Bentley по цене Renault Megan 2008 года. Сплошные промоакции, от которых у мужчин кружится голова и в глазах рябит.

FOTO: из личного архива Елены Грицук

Года три назад у меня был занимательный случай. Оказалась я на дне рождения одного замечательного человека, где было много уважаемых гостей не только из Латвии, но и из России, Америки, Израиля и еще Бог знает откуда. Вечер был прекрасный – светские задушевные беседы, поздравления, дорогущее шампанское рекой и, конечно, же танцы до утра!

И вот к середине этой бездей-пати пришел молодой человек лет 35. Назовем его «мистер Х». Этот мистер Х был необычайно хорош собой, в дорогом костюме и белоснежной рубашке. Надо сказать, что я испытываю особую симпатию к мужчинам в костюмах, возможно, не только я одна. ;)

Для меня нет ничего более сексуального, чем этот предмет мужского гардероба, а еще этот засранец оказался с чувством юмора, прекрасной улыбкой и был невероятно галантен.

В общем, девочки меня сейчас поймут, когда я скажу, что вечер засиял новыми красками. Я подумала, как же мне повезло, ведь мистер Х еще и Есенина для меня цитировал, а для филолога это ж вообще бальзам на душу!

FOTO: из личного архива Елены Грицук

Но время было уже позднее, и всем Золушкам нужно было красиво уезжать по домам. Узнав о том, что я собираюсь покинуть вечеринку, герой рассказа без промедлений предложил подвести меня до дома: «Зачем же такая красавица одна поедет в холодном такси?». С аргументом я согласилась.

У выхода стоял роскошный белый автомобиль с водителем. Красиво, не правда ли? Несмотря на готовность водителя открыть мне дверь, мистер Х изъявил желание сам это сделать, был необычайно весел и, казалось, даже подпрыгнул от радости. Он походил на кота, которому показали миску со сметаной. Мы сидели вместе на заднем сиденье, он пристально смотрел на меня, чем даже немного меня смутил. Когда я назвала водителю адрес, куда стоит отправиться, мистер Х нежно взял меня за руку и, глядя в глаза, предложил поехать к нему. Я мило улыбнулась и вежливо сказала, что сегодня все же поеду домой. Оказалось, что молодой человек из Москвы и завтра улетает обратно.

Может, я старомодна, но считаю, что все же нужно узнать друг друга получше, а если возникло сильное притяжение, то можно встретиться еще раз в приятной атмосфере. Конфетно-букетный период никто не отменял.

Когда подъехали к моему дому, мне все так же галантно открыли дверь и попросились на чай. Пришлось еще раз отказать, так как чай в 4 утра – сомнительное мероприятие. Мистер Х с угрюмым видом попрощался.

Через месяц наши пути снова пересеклись на одном мероприятии – мужчина опять ко мне подошел, поздоровался и зачем-то оставил мне 2 своих телефона и портмоне, видимо, нервничал. На этот раз никаких ухаживаний не последовало, и предложений выпить чай –тоже. Для меня это казалось странным, ведь было видно, как горят его глаза при взгляде на меня.

FOTO: из личного архива Елены Грицук

Не поверите, но еще через месяц мы вновь случайно встретились в одном из рижских ресторанов. Мистер Х снова ко мне подошел, поцеловал руку. Мы разговорились. Разговор был милым, но потом он вдруг произнес фразу: «Почему ты тогда не захотела попробовать? Ты мне очень понравилась, но знаешь – шанс дается только раз». Сказать, что я была шокирована, это ничего не сказать! Это женщины должны давать шанс, а не мужчины. С какого момента эта привилегия отошла к ним? Теперь они решают, кому и сколько дать шансов? Мир сошел с ума!

Мужчины привыкли к доступности и быстрому развитию событий. Они уверены, что если одна отказала, то другие 10 согласятся, так зачем же напрягаться и ухаживать? Избаловали мы мужчин, дорогие женщины.

Мы не только не даем шанса мужчинам проявить себя, но прежде всего сами у себя забираем те самые шансы.

У каждого свои принципы, свои моральные ценности. Но лично мне хочется жить в мире настоящих галантных мужчин, которые по-настоящему хотят делать понравившейся им женщине приятное, дарить подарки и цветы, возить на море и любоваться закатом, трепетно целовать губы. Я не хочу иметь дело с избалованным поколением влюбленных в себя эгоистов, чье самомнение раздуто до предела, где мужчины не хотят бороться за любовь, а хотят лишь мимолетного наслаждения. А тот, кто верит, тот найдет! Опять же по собственному опыту могу говорить, что найдет, но это уже совсем другая история…