В Японии придумали рецепт кофе из чеснока

По словам 74-летнего кулинара, такая идея впервые пришла ему в голову 30 лет назад, когда он из-за невнимательности и слишком большого количества клиентов в ресторане пережарил стейк в чесночном соусе. Тогда он смял обугленный чеснок ложкой и растворил его в горячей воде, получив напиток, который по вкусу напоминает кофе, только более горький.

После этого Симотаи забыл о своем открытии, а вернулся к работе над ним только после выхода на пенсию.

Сейчас он наладил промышленное производство перемолотого чеснока, который заваривается, как обычный кофе. Сначала чеснок следует обжарить, после чего охладить и потом уже измельчать.

Напиток имеет ярко выраженный запах чеснока, однако создатель уверяет, что никакого неприятного запаха не будет благодаря процессу обжаривания.

«Мой напиток, наверное, первый в мире в своем роде. В нем нет ничуть кофеина, и его вполне могут пить на ночь любители кофе, не боясь нарушить сон. Также он подходит женщинам, которые в период беременности часто предпочитают исключить кофе из своего рациона», - говорит предприниматель.