Хочу помочь ребенку из детдома. Что делать?

Счастье материнства могут познать далеко не все. Иногда жизненные обстоятельства складываются так, что одинокая женщина или бездетная семья готовы воспитывать чужого малыша.

А полные семьи хотят поделиться теплом и с обездоленными детишками, взяв к своим трем-четырем на попечение еще одного, не своего. Riga.lv вместе с Рижским сиротским судом рассказывает, какие формы внесемейного ухода за детьми в Латвии существуют, и сложно ли стать опекуном, приемной или гостевой семьей, а также поясняют, чем отличаются эти формы внесемейного ухода.

Согласно Закону о защите прав ребенка, внесемейный уход – это уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, в опеке и попечительстве, а также в учреждениях по уходу за детьми. Другими словами, когда ребенок остается без родителей (они умерли или решением Сиротского суда у них были приостановлены, или решением районного суда отняты родительские права), есть три варианта, где и с кем ребенок будет продолжать жить:

он может попасть под опеку (чаще родственников или близких к семье людей);

временно проживать в приемной семье;

стать воспитанником детдома.

Но и последний вариант не является окончательным решением. Заботу о ребенке частично может взять на себя гостевая семья. Сразу подчеркнем: в этом тексте речь не идет именно об усыновлении, потому что этот процесс проводится только в отношении юридически полностью свободных детей, то есть, у которых родителей нет вообще (или эти родители решением суда лишены родительских прав). Внесемейный уход (если родители живы) – это надежда, что ребенок когда-нибудь все же вернется в свою родную семью.

А теперь подробнее расскажем о типах внесемейного ухода – приемной семье, опекунстве. А также о гостевой семье. Поскольку эти термины не всегда понимаются и интерпретируются правильно.

1.Приемная семья

Что такое приемная семья?

Приемной семьей для ребенка, лишенного семейной среды временно или постоянно, может стать семья или одинокий человек. Приемная семья – не то же самое, что адопция. Ребенок в приемной семье остается до момента, пока он не вернется в свою родную семью, или, если это не возможно, будет усыновлен, попадет под опеку или в детский дом.

«Если у биологических родителей приостановлены права попечения, то они, восстановив эти права, в любой момент могут своего ребенка забрать из приемной семьи. Даже больше: у приемной семьи есть обязанность содействовать объединению ребенка с родными родителями и делать все, чтобы ребенок вернулся в родную семью. У приемных родителей несколько иная миссия, чем у усыновителей. Приемная семья – это семья на время, пока ребенок не сможет вернуться в свою родную семью или не будет взят под опеку, или усыновлен. Потому что бывают ситуации, когда права попечения отняты через суд. И родитель вправе обратиться в суд повторно, чтобы возобновить их.

Но, если ребенок юридически свободен, родители лишены прав попечения, то приемная семья может не только взять малыша на время, но и усыновить его, если не найдутся родственники, пожелающие взять ребенка под опеку», – рассказывает руководитель отдела по делам внесемейного ухода Рижского сиротского суда Сандра Федотова.

Что проверяют у заявителей, желающих стать приемными семьями?

мотивацию и отношения внутри семьи, между членами семьи;

умение рпавильно заботиться о ребенке;

материальное положение и условия жизни;

состояние здоровья (необходима справка от семейного врача, у которого на учете человек находился как минимум шесть месяцев);

заключение психиатра, нарколога

информация из Регистра наказаний / административных нарушений;

заключение психолога о пригодности лица или супругов для обязанностей приемной семьи.

Приемной семьей не могут быть люди:

Если у одного из супругов (лица) прерваны или отняты права попечения.

Не могут претендовать на статус приемных родителей лица:

нарушившие нормативные акты, регламентирующие права детей;

аморально ведущие себя на работе или вне ее и это констатировано решением суда или другими компетентными органами;

осужденные за преступные деяния, связанные с насилием или угрозами насилия, вне зависимости от того, была ли погашена судимость;

осужденные против морали и сексуальной безнравственности – независимо от того, была ли погашена или снята судимость;

утерявшие статус приемной семьи или гостевой семьи, поскольку не выполняли свои обязанности в интересах ребенка;

отказавшиеся от статуса приемной семьи.

Приемной семьей могут стать как семейная пара, так и одинокие люди в возрасте от 25 до 60 лет.

«Как только к нам обращаются люди, желающие стать приемной семьей, мы начинаем их проверку. Нет определенных критериев, сколько должен зарабатывать человек, желающий взять к себе ребенка, в квартире-доме какой площади должен жить. Все оценивается в совокупности. Даже если у потенциальной приемной семьи на момент проверки жилищных условий нет кроватки для приемного малыша – это не препятствие получить статус. Нам важно понять, есть ли вообще возможность эту кроватку поставить. Мы не требуем, чтобы все было готово сразу. Процесс идет постепенно, за это время можно обеспечить и стол, и кровать», – отмечает в разговоре г-жа Федотова.

Важно! От психиатра и нарколога нужна не справка, а заключение. Это означает, что человек не просто посетил врача, а специалист провел углубленную проверку состояния его здоровья!

Кстати, визиты к семейному врачу, наркологу и психиатру – это фактически единственные расходы на пути к статусу приемной семьи. После того, как документы получены, кандидатов проверяет психолог Сиротского суда, который выдает заключение. «Он оценивает, действительно ли человек или семейная пара знает, как ухаживать за ребенком, знает особенности возрастных групп детей и готовы ли они морально выполнять свои обязанности. Если все в порядке, то принимается решение о пригодности для семейных обязанностей приемной семьи», – добавляет представитель Сиротского суда.

После этого потенциальные приемные родители отправляются на бесплатные курсы, которые организует Госинспекция по защите прав детей. После успешного обучения родители получают свидетельство, с которым возвращаются в Сиротский суд, чтобы последний вынес решение о присвоении статуса приемной семьи.

Таким образом, процесс получения статуса приемной семьи делится на два этапа. Сначала семья проверяется на пригодность для выполнения обязанностей приемных родителей, а затем присваивается сам статус. Процесс может занять несколько месяцев.

Что следует делать, если хочешь стать приемной семьей:

необходимо взять паспорт, свидетельство о браке, справку о здоровье (от семейного врача, нарколога), заключение психиатра, и направиться в Сиротский суд, который находится по заявленному месту жительства.

написать соответствующее заявление, пройти проверку и ждать решения Сиротского суда

Как найти «своего» ребенка?

Встреча со «своим» ребенком происходит по-разному. Одни семьи точно знают, какого ребенка хотят взять к себе на воспитание, другие готовы помочь любому малышу. Каждая семья, когда получает статус приемной, заполняет специальный бланк, в котором указывает свои возможности и желания: хотят ли девочку или мальчика, какого возраста, с какими проблемами со здоровьем. «Есть семьи, которые готовы взять ребенка с проблемами здоровья. У нас был случай, когда взяли ребенка даже с ВИЧ. И в зависимости от того, что готова обеспечить приемная семья, Сиротский суд помогает найти ребенка», – отмечает эксперт.

Как часто приемные семьи проверяются Сиротским судом?

Работник Сиротского суда проверяет, как дела у ребенка, через месяц после того, как его поместили в приемную семью. Затем – не реже, чем раз в год. Иногда приходится проверять чаще, например, если есть какие-то подозрения или сомнения. А иногда сами приемные родители обращаются в Сиротский суд и просят совета по различным вопросам, например, об общении ребенка с биологическими родителями, о проблемах с поведением и т.д.

Приемные родители наблюдают за психо-физическим развитием каждого ребенка, помещенного в приемную семью, и подают соответствующие очеты о своих наблюдениях в Сиротский суд в течение пяти рабочих дней, после того как ребенок был принят, затем каждые шесть месяцев, и в течение пяти дней, после окончания пребывания ребенка в семье.

Некоторые нюансы:

В приемной семье личные и имущественные интересы представляет Сиротский суд. Отдельные вопросы Сиротский суд может уполномочить решать приемным семьям, например, где и как лечить ребенка, где учиться, декларирование места жительства. Но если нужно решать дела в суде, то интересы ребенка представляет сиротский суд.

Приемной семьей может стать одинокий человек, но если приемной семьей становится супружеская пара, то необходимо согласие обоих супругов.

Общее число детей в приемной семье не может быть больше шести (включая своих, приемных и усыновленных), за исключением тех случаев, где братьев и сестер больше шести.

в интересах ребенка допускается разлучение братьев и сестер (сводных братьев и сестер), если есть препятствия для размещения детей всех вместе в одну семью.

Цифры

В Риге на данный момент 64 приемные семьи. Общее число детей, размещенных в приемные семьи, как в Риге, так и за ее пределами – 234.

Финансовая поддержка приемных семей:

государство за выполнение обязанностей по опекунству выплачивает 113,83 евро в месяц (вне зависимости от числа детей);

пособие на содержание ребенка от Рижского самоуправления – 285 евро в месяц;

вознаграждение за выполнение обязанностей приемной семьи от Рижского самоуправления – 213,43 евро в месяц;

пособие Рижского самоуправления на приобретение одежды и мягкого инвентаря – 163,63 евро в год;

с 1 июня 2012 года Рижское самоуправление предлагает приемным семьям услугу «Программа социальной поддержки и консультаций для приемных семей, опекунов и усыновителей».

2.Опекуны

Обычно под опеку дети попадают к близким родственникам. Если ребенок становится сиротой или у родителей решением Сиротского суда приостановлены права попечения или районный суд лишает их всяких прав на ребенка, то заботу о малыше чаще проявляют близкие люди.

«Процедура оформления документов похожа ну ту, что и при получении статуса приемной семьи, только по времени быстрее, в один этап, потому что не нужно посещать обучение. Также проверяются данные о человеке, психологи Сиротского суда оценивают его психическое состояние. Когда все документы собраны, то Сиротский суд выносит решение о присвоении человеку или семьи статуса опекунов», – продолжает рассказывать Сандра Федотова.

Сам процесс идет немного быстрее, потому что обычно опекуны точно знают, за каким ребенком планируется уход.

В отличие от приемных семей, опекуны могут представлять личные и имущественные интересы ребенка.

Как часто опекунов проверяет Сиротский суд?

Каждый год до 1 февраля опекуны подают финансовый отчет в Сиротский суд. Сиротский суд проверяет семью как минимум раз в год.

Опекунами могут стать люди, старше 18 лет.

Финансовая поддержка опекунов:

государственное пособие на содержание 95 евро в месяц (0-7 лет) или 114 евро в месяц (7-18 лет);

государственное возмещение за выполнение обязанностей 54,07 евро в месяц (не зависит от числа детей);

пособие от Рижского самоуправления за второго и каждого последующего ребенка, находящегося под опекой – 60 евро в месяц (за одного ребенка);

пособие Рижского самоуправления – 50 евро в месяц (если у ребенка, находящегося на попечении опекунов один или оба родителя умерли).

3.Гостевая семья

Если в приемной семье, с опекунами или в детском доме дети проживают постоянно, то гостевая семья (это уже не форма внесемейного ухода) – идеальный вариант для тех, кто хочет помочь оставшемуся на попечении государства ребенку (проживает в детдоме), но не может это делать постоянно. Гостевая семья, допустим, может разрешить ребенку погостить у себя, отправиться на экскурсию, походы или просто поиграть с ребенком в настольные игры в детдоме.

«Такая семья не проходит специального обучения и не заботится о ребенке постоянно. Но, чтобы пара или одинокий человек могли проводить время вместе с ребенком, также нужно пройти процедуру проверки, подать все те же документы, что и приемная семья, и получить соответствующий статус. Далее, получив статус, гостевая семья обращается в детдом и заключает с ним договор о содержании ребенка в гостевой семье, правах и обязанностях сторон», – отмечает Сандра Федотова.

Цифры

В Риге на данный момент 52 гостевые семьи.

Финансовая поддержка гостевых семей:

Осуществляется при соглашении с детдомом. Обычно это суточные деньги на содержание ребенка.

Гостевой семьей могут быть лица с 18 лет.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

Может ли гостевая семья каждый раз брать другого ребенка?

Да. Каждый раз можно посещать разные детдома и заводить контакты с разными детьми. Брать в гости также можно разных детей.

Может ли ребенок отказаться жить в приемной семье?

В вопросе внесемейного ухода самое главное – мнение ребенка. Если ребенок не хочет жить в приемной семье – его мнение всегда учитывается. Подростки очень часто вообще отказываются от размещения в чужой семье. И их мнение учитывается.

Чаще всего приемные семьи берут младших школьников. Подросшие дети меньше болеют, приемным родителям легче совмещать обязанности родителя с трудовыми буднями. Труднее всего найти приемную семью для младенцев и малышей.

Как происходит встреча с ребенком и что делать, если контакта не произошло?

Когда приемная семья получает статус, то Сиротский суд связывается с детдомом и сообщает, что конкретная приемная семья хочет познакомиться с ребенком. У семьи есть право узнать всею информацию о ребенке в детдоме: какое у него здоровье, развитие, проблемы, поведение, как он любит проводить свободное время, какие любимые книжки или игрушки, предпочтения в еде и многое другое. Приемные родители могут понаблюдать за ребенком, контактировать с ним и подумать, хотят ли они взять именно его. Если они говорят «да», и ребенок не против, то проводится заседание Сиротского суда, где решается вопрос, разместить ли ребенка в приемную семью или нет. Бывают случаи, когда при предварительном знакомстве контакта нет или ребенок говорит, что к этим людям жить он не пойдет.

Что происходит с остальными детьми, которые живут в детдомах?

Сиротский суд постоянно ищет приемную семью, в которую можно разместить ребенка. Потому что ситуация меняется постоянно: ребенок может вернуться в родную семью, и семья освободится для следующего малыша, или, допустим, семья указала в анкете, что хочет только ребенка школьного возраста, и вот, когда ребенку исполнилось семь, его могут забрать.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ ЗАБОТИТЬСЯ О НЕРОДНОМ РЕБЕНКЕ

Жители Риги, желающие стать приемной или гостевой семьей, или опекунами могут обращаться в Рижский сиротский суд в отдел по внесемейному уходу в дни приема посетителей:

Понедельник: с 14:00–19:00.

Четверг: с 9:00–12:00.

Нормативные акты:

Civillikums (Ģimenes tiesības)

Bāriņtiesu likums

Bērnu tiesību aizsardzības likums

Ministru kabineta noteikumi:

Audžuģimenes noteikumi

Adopcijas kārtība