От выпадения волос до кошмаров по ночам: как противостоять осени

Выпадение волос, страшные сны, ослабленный иммунитет и безжизненная кожа - всё это влияние осени на наше здоровье и внешний вид. Эксперты рассказали, как можно преодолеть негативные последствия не самого любимого многими людьми времени года.

Выпадение волос

Опубликованное журналом «Дерматология» исследование шведских ученых с участием более 800 здоровых женщин, за которыми наблюдали в течение 6 лет, показало, что максимальный объём выпадающих волос у них отмечался именно осенью, что связано с циклом роста волос.

Как правило, 90% волос постоянно задействованы в процессе роста, и большая часть вырастает в течение двух месяцев.

Остальные 10% постоянно отдыхают, и пик этого отдыха выпадает на июль, а осень стимулирует выпадение.

Исследования показывают, что почти 25% женщин недополучают железа, что увеличивает риск анемии и выпадения волос.

Употребляйте пишу с белком, который крайне важен для питания волосяных фолликул, налегайте на чеснок, батат, тыквенные семечки, пейте больше воды, используйте шампунь с кофеином.

Сухая кожа

Холодная погода, воздействие сухого воздуха осенью и зимой негативно сказываются на коже. Усугубляет ситуацию центральное отопление, которое высушивает кожу еще сильнее, забирая у неё остатки влаги. Необходимо увеличить прием воды до трех литров в день.

Рекомендуется применять крем с использованием керамидов - молекул жира, которые важны для защитных барьеров кожи, удерживающих влагу.

Нелишней будет сыворотка для сухой кожи с гиалуроновой кислотой, удерживающей молекулы воды. Наконец, в диету необходимо включать побольше продуктов с витамином C и зелёных овощей, а также фруктов с антиоксидантами и бета-каротином вроде цитрусовых и ягод. Не забывайте про жирную рыбу.

Кошмары

Исследования показывают, что кошмары часто встречается у людей, страдающих от депрессии. А риск депрессий вырастает по мере наступления осени из-за воздействия сезонного аффективного расстройства.

Световая терапия с использованием разного рода устройств, усиливающих воздействие искусственного освещения, может помочь.

Старайтесь гулять в светлое время суток, даже если на небе нет солнца, всё равно в этот момент в организме производится серотонин.

Слабая иммунная система

Простуды и разного рода респираторные инфекции в 4 раза чаще встречаются осенью и зимой, чем в теплое время года. Иммунная система сталкивается с большим количеством инфекций в этот период.

Уровень витамина D в организме падает из-за снижения воздействия солнца, наконец, люди проводят больше времени в замкнутых пространствах, где вирусам проще распространяться.

Полезным будет увеличить прием пищевых добавок с витамином D, а также не забывать про витамин C, ведь вирусы не способны жить в клетках, содержащих высокий уровень данного витамина.