Надежда Бабкина рассказала, почему не выходит замуж за Евгения Гора

Надежда и Евгений вместе уже больше четырнадцати лет, но официально отношения до сих пор так и не оформили. В эфире программы «Честное слово» певица призналась, почему они с возлюбленным решили жить в гражданском браке.

Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, Надежда Бабкина и Евгений Гор вместе уже долгое время. Четырнадцать лет назад поклонникам певицы ее увлечение молодым артистом казалось мимолетным, но, как видим, они ошиблись.

Влюбленные счастливы вместе, расставаться не планируют, но и официальный брак заключать тоже не хотят.

В беседе с Юрием Николаевым, ведущим программы «Честное слово», артистка рассказала о причине этого решения и о совместной жизни с Гором.

«Многие говорят, что пресловутый штамп ничего не меняет, а мне кажется, он вносит существенные коррективы в жизни людей.

Нам сейчас так хорошо вместе, и я не уверена, что готова пойти на перемены. Эта ответственность меня просто уничтожит. Мне нужна свобода, и в этом плане я чувствую себя абсолютной вольной птицей», — заявила Бабкина.

Надежда также рассказала о забавном случае, после которого она поняла, что брак – не их с Евгением история. Артистка поймала букет невесты на свадьбе подруги, о чем с радостью поведала любимому.

«Я пришла домой, Женя спал. Показала ему букет и сообщила, что теперь мы обязаны пожениться. Он мне ответил: «Надь, ты что, с ума сошла?» После этого взял и опять уснул. Так эта история и закончилась», —

сказала Бабкина.

Тем не менее и без штампа в паспорте влюбленные счастливы вместе. Певица почти в каждом интервью признается в любви своему избраннику.





