Беременная в третий раз Кейт Миддлтон носит облегающие вещи и танцует на каблуках

В начале сентября весь мир обсуждал радостную новость о третьей беременности Кейт Миддлтон. Сама герцогиня Кембриджская на протяжении целого месяца после объявления о грядущем пополнении в семействе на публике не появлялась, тем самым лишь еще сильнее привлекая внимание к своей персоне. Теперь же все изменилось: выходы супруги принца Уильяма в свет наконец стали регулярными.

16 октября Кейт Миддлтон, беременная третьим малышом, почтила своим присутствием благотворительный форум, проходящий в Лондоне.

Вместе мужем Уильямом и его братом Гарри будущая многодетная мама посетила благотворительную встречу, прошедшую на вокзале Паддингтон. Одетая в нежно-розовое платье-футляр с завышенной талией, герцогиня выглядела просто прекрасно.

На лице Кэтрин не было следов усталости: очевидно, что токсикоз наконец перестал ее мучать, а это значит, что теперь мы все чаще будем видеть супругу принца на официальных мероприятиях.

Живот Миддлтон уже заметен невооруженным глазом.

Сейчас она находится примерно на 4-м месяце, но все еще не отказывается от каблуков и даже с легкостью на них танцует.

Приятно видеть, что герцогиня пребывает в отличном расположении духа! Хочется верить, то самочувствие не будет ее подводить на протяжении всей беременности.





